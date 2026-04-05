La directora de una escuela denunció que circulan mensajes que invitan a una nueva masacre escolar

SANTA FE.- Después de los mensajes que se conocieron a mediados de la semana pasada que anunciaban la puesta en marcha de un eventual “plan B” que “completara” con todavía mayor impacto letal la acción desplegada por Gino C., el adolescente que disparó a mansalva en su escuela de la ciudad santafesina de San Cristóbal, mató a un chico de 13 e hirió a otros dos y fue declarado inimputable por su edad, amenazas similares aparecieron en Rafaela, en el oeste provincial.

Provocaron preocupación e incertidumbre en la comunidad educativa de esta importante ciudad situada 100 kilómetros al oeste de la capital provincial la viralización de mensajes anónimos que anunciaban supuestos tiroteos en secundarias rafelinas durante la semana que comenzará mañana.

Temen Por Una Nueva Masacre Escolar Vamos A Tirotear Las Secundarias

Esta mañana se confirmó que la directora de una de las instituciones educativas de la ciudad radicó una denuncia penal para que la Justicia investigue tales amenazas.

Según se indicó a LA NACION, la presentación la realizó la responsable de la Escuela “Malvinas Argentinas”, y el caso está siendo investigado por la fiscal Lorena Korakis, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de los Tribunales de Rafaela.

La fiscal dispuso la puesta en marcha de los protocolos diseñados para estas situaciones, se informó.

En tanto, desde diferentes estratos oficiales se realizaron recomendaciones a las autoridades educativas y a los alumnos para que no compartan tales mensajes con el fin de evitar mayor alarma en la comunidad.

Una fuente de la investigación explicó que dichos mensajes, aparecidos inicialmente por WhatsApp −y que parecen haber sido compuestos con una app de inteligencia artificial−, circulan desde hace un poco más de dos días. En las últimas horas también aparecieron en perfiles de Instagram, lo que generó elevó la preocupación en la comunidad educativa de la zona.

“Se trata de supuestas amenazas de ataques a establecimientos escolares cuyo origen y veracidad aún no han podido ser confirmados”, expuso la misma fuente. “Se pide evitar replicar contenidos no verificados”, remarcó.

También se mencionó que el mismo mensaje llegó a alumnos del nivel secundario de Sunchales, una ciudad cercana a Rafaela.

Desde que se efectuó la denuncia trabaja en el caso la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe y se estaría realizando una serie de tareas para conocer el origen de estos mensajes.

En tanto, la prensa del lugar aportó que dada la complejidad del tema, desde el pasado viernes se llevan a cabo reuniones interministeriales para analizar el escenario y definir posibles medidas de cara a la reanudación del dictado de clases después del feriado largo.

Por el momento, aseguran los investigadores, no se ha confirmado la existencia de riesgos concretos, aunque las actuaciones continúan en curso.

Debe recordarse, como informó LA NACION, que en San Cristóbal, para el ataque que concretó el lunes pasado un adolescente de 15 años en la Escuela Normal N°40, también se conocieron mensajes amenazantes donde se indicaba que ante el fracasó del “plan A” −ejecutado por Gino C.−, ya estaba en marcha el “plan B”, que esta vez involucrabo a alumnos de todos los establecimientos secundarios de la ciudad.

El caso mereció su tratamiento en reuniones con padres y alumnos. No obstante, el establecimiento no reabrirá este lunes, ya que por disposición judicial se encuentra reservado a las investigaciones en curso, como lo ordenó la Justicia el pasado viernes, cuando el autor de los disparos fue declarado formalmente inimputable, ya que su caso se encuentra enmarcado por las disposiciones penales vigentes que fijan en 16 años la edad mínima de imputabilidad. El nuevo piso de 14 años, aprobado por el Congreso a principios de marzo, recién comenzará a regir en septiembre, ya que la norma estableció un plazo de 180 días para su implementación efectiva.

En los otros establecimientos educativos de la región, en tanto, habrá un refuerzo de seguridad policial.