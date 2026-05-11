Dramático rescate “de alto riesgo” de dos hombres en Mar del Plata en medio de la ciclogénesis

En medio de un temporal que azotó durante varios días a toda la costa Atlántica, dos hombres de 47 y 53 años debieron ser rescatados por personal de la Prefectura Naval Argentina luego de quedar atrapados en el mar mientras practicaban parawing frente al Torreón del Monje, en Mar del Plata.

El operativo se desarrolló en condiciones extremas, con ráfagas intensas y olas de hasta cinco metros provocadas por la ciclogénesis que afectó a gran parte de la provincia de Buenos Aires desde finales de la semana pasada.

El episodio ocurrió el sábado y pese a las reiteradas advertencias emitidas por organismos oficiales sobre la peligrosidad de ingresar al agua. Sin embargo, los dos deportistas decidieron salir al mar con tablas tipo parawing, una disciplina similar al kitesurf y al windsurf que utiliza un ala impulsada por el viento.

Rescate en Mar del Plata - Ciclogénesis

La situación comenzó a tornarse crítica cuando un empleado de un club náutico alertó al Centro de Gestión de Tráfico Marítimo local de que ambos hombres no lograban regresar a la costa debido al fuerte oleaje y a las violentas ráfagas de viento que azotaban el sector costero.

Ante el llamado de emergencia, Prefectura activó un operativo de rescate que incluyó el despliegue de una embarcación semirrígida, móviles terrestres y el alistamiento preventivo del guardacostas Río Luján, que quedó preparado para intervenir en caso de que la situación escalara aún más.

Fuentes vinculadas al operativo señalaron que las maniobras realizadas para alcanzar a los deportistas fueron complejas debido a las condiciones del mar. Las olas rompían con fuerza sobre la costa marplatense y el viento dificultaba la estabilidad de la embarcación de rescate.

Finalmente, los efectivos lograron asistir a ambos hombres, que se encontraban conscientes y en buen estado de salud. Ninguno de los dos requirió atención médica. Sin embargo, el momento más delicado del operativo se produjo durante el regreso a tierra firme.

Según indicaron desde la fuerza federal, la embarcación de Prefectura debió navegar nuevamente en medio de un escenario considerado de alto riesgo, con oleaje severo y ráfagas constantes que pusieron en peligro tanto a la tripulación como al propio medio utilizado para el rescate.

Los dos hombres rescatados fueron denunciados por poner en riesgo su integridad (Prensa Prefectura)

A raíz de lo ocurrido, la Unidad Fiscal de Mar del Plata tomó intervención en el caso y dispuso la recepción de declaraciones testimoniales, además de incorporar a la causa todas las actuaciones vinculadas al despliegue de medios realizado durante el procedimiento.

Las autoridades también resolvieron denunciar a ambos deportistas por haber desobedecido las restricciones de navegación vigentes y por haber expuesto no solo sus vidas, sino también la del personal que intervino para rescatarlos en medio del temporal.

El episodio no fue un caso aislado. Durante el fin de semana también se registró la presencia de surfistas que ingresaron al mar pese a las alertas meteorológicas y a la intensidad del fenómeno climático que golpeó a Mar del Plata y otras localidades balnearias.

La ciclogénesis provocó además importantes daños materiales en distintos puntos de la ciudad. Uno de los sectores más afectados fue la zona del Torreón del Monje, donde el agua ingresó con violencia a locales comerciales situados sobre la costa.

Videos difundidos en redes sociales mostraron cómo las olas impactaban contra los ventanales del tradicional edificio marplatense, inundando sectores internos y desplazando mobiliario. En algunos comercios debieron improvisarse barricadas con mesas y paneles de madera para intentar contener el avance del agua, aunque varios vidrios terminaron cediendo por la fuerza del mar.