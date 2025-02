La mamá de Kim habló por primera vez: “Destrozaron a mi bebé, no me puedo olvidar de esas imágenes”

Este viernes al mediodía habló por primera vez Florencia, la madre de Kim Gómez, la niña de siete años asesinada el martes en medio de un robo en la ciudad de La Plata. El hecho ocurrió cuando los delincuentes, ambos menores de edad, se llevaron el auto de la mujer con la víctima dentro del vehículo. “Destrozaron a mi bebé, no me puedo olvidar de esas imágenes”, dijo, acompañada de Marcos Gómez, su expareja y padre de Kim.

“Que se haga justicia. Kim no fue la primera pero quiero que sea la última. Destrozaron a mi bebé, no me puedo olvidar de esas imágenes. No nos dejen solos, ayúdenos en todo lo que puedan”, pidió Florencia en diálogo con la prensa tras reunirse con la jueza María Lescano que, según la madre de Kim, “los atendió bien”.

Además, la mujer reveló que vio en persona a los acusados, los dos menores de 14 y 17 años; este último se negó a declarar. “No les puedo decir nada, pero los miré, los vi”, dijo en un visible estado de conmoción, al igual que los vecinos que ya realizaron repetidas marchas en reclamo por más seguridad en la provincia de Buenos Aires, que comanda Axel Kicillof.

Mataron a una nena de 7 años en un robo en La Plata

En tanto, al ser consultada sobre qué le diría a los integrantes del arco político, pidió: “Por favor hagan algo, que se muevan, que no dejen así todo como está”. El caso ya había tomado carácter político cuando este jueves el gobernador bonaerense aseguró que algunos dirigentes “quieren ganar un voto” en medio de una “campaña electoral”. Las tensiones también aumentaron luego de que el presidente Javier Milei pidiera este viernes por la mañana la renuncia del gobernador e intervenir la Provincia.

Por su parte, Marcos dijo que también pudo ver al detenido. “Estoy muy herido. Pude ver a uno de los chicos a la cara. Me quiero guardar las cosas que sentí porque tuve muchas sensaciones, feas, malas, incluso buenas. No le deseo a nadie esto. Hagamos las cosas para que nadie más tenga que pasar por esto. Le pude decir algunas cosas al chico de 17 años y me siento mejor. Estos chicos se tienen que hacer responsables”, sostuvo.

Familiares y amigos de Kim Gómez marchan a fiscalía en 8 y 56, La Plata Ignacio Amiconi

Los padres de Kim Gómez en la fiscalía de La Plata Ignacio Amiconi

Y agregó: “Somos gente de barrio. Venimos de abajo, somos humildes. Cuando éramos chicos pasamos hambre, pero jamás robamos. A los chicos que están en un mal camino les diría que piensen, porque nos arruinan. Y a los papás les diría ‘si tu hijo está mal, ayudalo, no lo tires a la calle’”.

Los detenidos por el crimen de Kim Gómez son dos menores de 17 y 14 años

El homicidio de la niña, que generó conmoción ocurrió el martes alrededor de las 22. Dos delincuentes, de 14 y 17 años, robaron un auto que estaba estacionado frente a un supermercado de esa ciudad bonaerense, en el barrio Altos de San Lorenzo. Dentro del coche estaba Kim esperando por su mamá. Los ladrones emprendieron la huida y la niña falleció unas cuadras más adelante. De acuerdo con las imágenes que se conocieron sobre el hecho, la menor quedó colgada del auto y fue arrastrada al tiempo que se golpeaba contra el asfalto. El cinturón de seguridad la mantuvo sujeta, dejando parte de su cuerpo suspendido en el aire. Su cabeza golpeó contra el piso, causándole traumatismo craneal que se presume fue la causa de su muerte.

Kim de 7 años, fue asesinada durante un robo

El raid de los delincuentes, que se extendió casi dos kilómetros, terminó cuando chocaron contra una columna. Tras huir, fueron detenidos por personal de la Policía bonaerense.

Durante toda la semana, familiares, amigos y vecinos marcharon para pedir justicia. Decenas de personas se movilizaron con carteles para exigir mayor seguridad en la localidad de Altos de Lorenzo, la zona donde ocurrió el crimen. El miércoles, en tanto, se reportaron incidentes en la manifestación cuando algunos de los presentes arrojaron piedras contra el frente de palacio municipal y rompieron vidrios.

Asimismo un grupo de manifestantes marchó hacia la gobernación y le reclamó a Kicillof mayores medidas de seguridad, al grito de “justicia” y “asesinos”.

Marcha por el asesinato de Kim, de 7 años, durante un robo en La Plata Ignacio Amiconi - LA NACION

LA NACION