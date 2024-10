La insólita frase que el juez le dijo a L-Gante durante la lectura del veredicto y que le sacó una sonrisa al cantante

El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 absolvió este lunes a Elián Ángel Valenzuela, popularmente conocido como L-Gante, de la acusación de privación ilegal de la libertad y lo condenó a su vez a la pena de tres años de prisión en suspenso por los delitos de amenazas y daño. Durante la lectura del veredicto, el juez Ignacio Racca dijo que el cantante y compositor es “visto como un modelo a seguir” y le dedicó una frase que se hizo popular tras el estreno de la primera película de Spiderman (2002).

“Valenzuela tiene una influencia significativa sobre su entorno. Es visto como un modelo a seguir. Se habló mucho de poder en este juicio. Y un gran poder conlleva una gran responsabilidad . El deseo y propósito de este veredicto es que asuma un rol de modelo para la juventud que lo admira”, dijo Racca. Citó así las palabras que el tío Ben le dijo a Peter Parker en la trilogía que dirigió Sam Raimi. El verdadero origen del proverbio se remonta al siglo I a.C y hace alusión a la espada de Damocles.

“Lo que nos interesa es el cumplimiento de la ley. Por ende se va a imponer la pena de tres años de prisión de ejecución condicional con las siguientes reglas: fijar residencia, informar al tribunal de cualquier salida, evitar contacto con los denunciantes y realizar una donación a una organización de bien público”, cerró el juez.

La frase resonó en la cabeza de L-Gante. En declaraciones a la prensa tras escuchar el fallo, el artista oriundo de General Rodríguez sostuvo en principio: “Estuvimos a disposición siempre, a la espera de que se resuelva todo bien. Con respeto a su señoría, agradezco el buen trabajo. Esto no termina acá. Todavía queda tiempo para trabajar y demostrar mi inocencia. Estuvo todo armado para obtener un beneficio. Me querían sacar dinero en pocas palabras”.

“Aprendí que puedo confiar en la Justicia. No tuve miedo. Tampoco de volver a la cárcel. Le transmití mucha tranquilidad para mi familia, amigos y aquellos que me acompañaron siempre. Hoy soy un adulto y soy padre. Voy a terminar el secundario y estudiar Derecho”, remarcó el cantante. Y cerró: “El juez dijo que tengo que ser un gran ejemplo para la juventud de antes y la de ahora. Son palabras muy motivadoras. Me encantó la frase del Hombre Araña ‘un gran poder, una gran responsabilidad”.

Las víctimas de L-Gante fueron dos vecinos de General Rodríguez, uno de ellos empleado de la Municipalidad. Según la causa judicial, a las 6.30 del 27 de mayo de 2023, el empleado de la Municipalidad de General Rodríguez, de apellido Torres, recibió una llamada en su teléfono celular. Afirmó que, cuando atendió, reconoció sin ninguna duda la voz de su interlocutor: era L-Gante. El líder de la llamada Cumbia 420 lo amenazó: le anticipó que iba a ir a su casa para matarlos a él y a su familia.

Como consta en el expediente judicial, el cantante cumplió con parte de su palabra. Junto con un joven que se presentó en el inmueble de la víctima en una camioneta BMW con prohibición de circular y, tras apuntarle con un arma, lo obligó a subir. Después, accionó el cierre centralizado para que no pudiera bajar y fue a buscar a otra víctima, una mujer. El cantante retuvo a las dos personas durante veinte minutos. Les gritó y los encañonó con una pistola.

Mientras, se comunicó con alguien de su confianza y le dijo: “Preparen la quinta que llevo un regalito”. Quería que, mientras lo tenía retenido, el empleado municipal utilizara sus influencias para que no detuvieran a su grupo de amigos tras un incidente a la salida de un boliche. La otra víctima fue una vecina -se desconoce su identidad- que recibió una serie de amenazas, según se ventiló durante el juicio.

