La Matanza: dos hombres les propinaron a una brutal golpiza a empleadas de un bar que no los dejaron irse sin pagar

Dos empleadas de una cervecería ubicada en la localidad bonaerense de Rafael Castillo, partido de La Matanza, fueron violentamente atacadas por dos clientes que intentaron abandonar el lugar sin pagar.

El episodio ocurrió durante la madrugada del lunes en el bar Berlín, sobre la avenida Carlos Casares al 500, y quedó registrado por una cámara de seguridad del local. Las imágenes se viralizaron en las últimas horas.

Las grabaciones muestran a dos individuos-uno de ellos estaba en el lugar con su pareja- mientras discuten con empleadas del establecimiento gastronómico, intercambio verbal que terminó a los golpes.

Durante la secuencia, se lo puede ver a Luis Aguirre, uno de los dos involucrados, cuando le propina una patada a la recepcionista del establecimiento gastronómico y varios golpes en la cara a una de las mozas.

Su acompañante, que vestía un buzo rojo y cuya identidad no fue dada a conocer, intentó contenerlo mientras se defendía también de la respuesta de algunos empleados. La situación escaló durante aproximadamente 20 segundos, hasta que ambos individuos se retiraron en medio de empujones y sillazos.

Daniela, la recepcionista del bar y una de las víctimas de la agresión, brindó detalles sobre lo ocurrido: “Ese domingo teníamos un show con Daniel Agostini, y como siempre, el ingreso se hace con reserva anticipada”.

“Es un ambiente familiar. Sin embargo, desde que estos dos hombres hicieron reserva, ya hubo problemas: llegaron cerca de la medianoche. Accedimos a darles una mesa porque el local no estaba completo”, explicó.

Durante el espectáculo, uno de los hombres se levantó e intentó acercarse al escenario. “Fui a pedirle que regresara a su lugar, ya que nadie puede permanecer de pie durante el show. Primero no me respondió, y cuando volví junto a un compañero, reaccionó de forma hostil”, relató la empleada en diálogo con El Trece.

La fachada de la cervecería Berlín, establecimiento ubicado en Rafael Castillo donde tuvo lugar la agresión

Según dijo, el agresor mostró desde ese momento una actitud provocadora. Sin embargo, el principal embate ocurrió cuando el grupo ya se estaba retirando: "Luis Aguirre, cerca de las dos de la madrugada, se acercó a nosotros y se negó a pagar. Le insistí con el ticket y se enojó. No podía retirarse sin el ticket”.

Daniela sufrió un golpe en la pierna, con una inflamación en la rodilla, pero sin lesiones graves. “Mi compañera, que es moza fue quien recibió los golpes más fuertes. Quedó con lesiones visibles en la cara. Lamentablemente, uno ya aprende a detectar cuando alguien va a buscar problemas”, expresó sobre el final de la entrevista.

De acuerdo con la información aportada por el personal del local, los agresores serían hermanos. Uno de ellos practica kickboxing y el otro sería integrante de una fuerza de seguridad. El caso está en manos del fiscal Matías Marando, quien ya cuenta con las imágenes del hecho y avanza con la localización de los responsables.