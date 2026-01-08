La Matanza: un grupo de delincuentes asaltó un bodegón y le apuntó con un arma a un nene de 11 años

Tres delincuentes encapuchados y armados ejecutaron un violento robo piraña en un restaurante de la localidad bonaerense de San Justo, partido de La Matanza. En 30 segundos golpearon a los empleados, robaron a los clientes y después se dieron a la fuga.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del bodegón El Ciudadano ubicado en la intersección de las calles Illia y Jujuy. Las imágenes muestran el momento en que los delincuentes irrumpen en el local, con guantes amarillos, atacan a los empleados y sustraen las pertenencias de los comensales presentes.

Robo en el local de La Matanza

En el video también se percibe que uno de los atacantes le apuntó a la cabeza un menor para robarle el celular mientras era arrastrado por su padre hacia el fondo del local en medio de la desesperación. Luego huyeron a bordo de un vehículo.

Según el relato del dueño del restaurante, Sebastián, el ataque comenzó cuando los delincuentes abordaron a un cliente y a su hijo de 11 años que esperaban un pedido en su camioneta Volkswagen Amarok V6 detenida ante la puerta del lugar. Al percibir el intento de robo, se metieron dentro del restaurante.

“Un cliente pidió unas empanadas, las estaba esperando afuera en su camioneta y aparecen estos muchachos que le apuntan a él y al hijo de 11 años”, aseguró en diálogo con A24.

“Ahí los delincuentes aprovechan la oportunidad y entran, pero el objetivo era la Amarok. Una vez que entraron al local aprovecharon y se llevaron de todo. A nosotros no nos faltó nada. No atacaron la caja y mi celular que estaba arriba de la caja tampoco se lo llevaron. Pero el chico del delivery se llevó la peor parte porque le pegaron algunos culatazos”.

La justicia trabaja en el análisis de pruebas, declaración de testigos y cámaras de seguridad para dar con el paradero de los sospechosos.