Una policía baleó a uno de los tres delincuentes que quiso robarle mientras caminaba con un amigo

Una policía desactivó un asalto en su contra e hirió a un delincuente menor de edad mientras transitaba de civil a solo dos cuadras de la estación de tren de Rafael Castillo, en La Matanza. “Es una zona bastante caliente”, dijo a LA NACION un vecino del lugar, que agregó: “Acá hay robos todos los días”.

El episodio ocurrió en la calle Granville al 2600, casi Coronel Montt, y fue registrado por las cámaras de seguridad de la zona. Todo comenzó cuando tres asaltantes se fueron acercando lentamente a un joven que llevaba una bicicleta y caminaba junto a una mujer, que resultó ser la oficial bonaerense, que no tenía su uniforme porque estaba franco de servicio.

Uno de ladrones se adelantó e intentó quitarle la bicicleta al joven. Hubo un forcejeo durante el cual la agente, que pertenece a la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) N°19 de La Tablada, sacó su arma y comenzó a disparar. Inmediatamente, los ladrones intentaron huir.

Una policía hirió a un delincuente durante un intento de robo

Sin embargo, uno de ellos fue alcanzado por dos disparos, cayó herido y no pudo seguir. En las imágenes se advierte cómo el ladrón alzó una mano para suplicar a la policía que cesara los disparos. En tanto, sus dos cómplices aprovecharon para escapar de la escena del hecho.

El joven herido, de 17 años e identificado como E. M. D., fue posteriormente trasladado al hospital René Favaloro, de La Matanza, donde recibió atención médica. Fuentes del centro asistencial confirmaron que estaba fuera de peligro.

El fiscal Marcelo Germinario, titular de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 del Departamento Judicial La Matanza, ordenó que el delincuente quedara detenido por el delito de robo agravado por su comisión en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego. En tanto, encomendó a la policía tareas de campo para establecer la identidad de los otros dos sospechosos y dar con ellos.

“No me extraña, es una zona bastante caliente. Es habitual que haya intentos de robo en la parada de colectivos que tenemos en la esquina”, manifestó a LA NACION Ignacio Otero, dueño de una veterinaria situada en la intersección de Granville y Coronel Montt, a metros de donde sucedió el hecho.

A su vez, Otero aseguró que su local sufrió en los últimos tiempos “varios intentos de robo” en los que los delincuentes barretearon las persianas y se llevaron equipos de aire acondicionado. “En los otros locales jamás pasó nada”, señaló, en alusión a otros dos comercios que posee en La Matanza.

“Hay robos todos los días. No sorprende. Me quisieron robar un Fiat Cronos hace unos meses y después me robaron una camioneta Volkswagen”, expresó a LA NACION Cintia, quien atiende un comercio que vende artículos de limpieza en la esquina de Granville y Santa Rosa, a dos casas de donde ocurrió el intento de hurto frustrado por la decisiva intervención de una oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.