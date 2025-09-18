La mataron a golpes con una mancuerna, la descuartizaron y calcinaron el cuerpo: empieza el juicio

Hace tres años, María Alejandra Abbondanza salió a pasear a su perro. Eran las 17.30. Nunca más volvió. Fue asesinada. Le fracturaron el cráneo con una mancuerna y la descuartizaron. Su cuerpo fue calcinado. El homicidio ocurrió a menos de 100 metros de donde vivía, en Campana. La escena del crimen fue la casa de la familia Chiminelli, vecina de la víctima.

Hoy, Agustín Chiminelli, y sus padres, Liliana Sánchez y Carlos Rubén Chiminelli, comenzarán a ser juzgados por el femicidio de Abbondanza, quien tenía 38 años.

El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Zárate-Campana, integrado por los jueces Lucía María Leiro, Daniel Rópolo y Mariano Aguilar, magistrados que el mes pasado condenaron a la pena de 19 años de cárcel a Claudio Contardi, exmarido de la modelo y conductora Julieta Prandi. La acusación estará a cargo de la fiscal Ana Laura Brizuela, funcionaria que estuvo a cargo de la instrucción de la causa.

“La expectativa de la familia de la víctima es que los tres acusados sean condenados como coautores del femicidio. Confía en el trabajo de la fiscal”, sostuvo a LA NACION el abogado Hugo Tomei, representante de los familiares de Abbondanza.

Las últimas imágenes de la víctima de femicidio en Campana

La víctima desapareció el 16 de septiembre de 2022. Su búsqueda comenzó esa misma tarde. Su hija, que ahora tiene 18 años, le pareció extraño que su madre no volviera, nunca tardaba demasiado en el paseo de su perro. La familia hizo la denuncia.

Todo se precipitó en horas de la madrugada siguiente. Eran las 5 del 17 de septiembre de 2022 y la familia de Abbondanza estaba en la puerta de la casa cuando apareció el perro.

“Enseguida se pensó que ella podía estar cerca porque el perro, de otra manera, no hubiese podido volver porque no sabía el camino”, recordó Tomei.

El perro no tenía puesto el pretal y tenía manchas hemáticas. Entonces, los investigadores hicieron un análisis de las filmaciones de las cámaras de seguridad privadas y de la Municipalidad de Campana y encontraron una grabación de Abbondanza en el momento en la tarde de su desaparición, cuando ingresó en la casa de la familia Chiminelli.

La Justicia dispuso un allanamiento de urgencia en el domicilio de la familia Chiminelli. Cuando abrió la puerta, Sánchez intentó explicar que en su casa no había pasado nada, pero el personal de la policía bonaerense a cargo del operativo, apenas ingresó, observó manchas de sangre.

En una primera inspección en la planta baja no se encontró nada. Pero cuando los uniformados subieron al primer piso, donde había un quincho, encontraron partes de un cuerpo carbonizado. Se trataba de restos óseos de Abbondanza.

Los acusados del femicidio

Los detectives policiales y judiciales volvieron a hacer un análisis de filmaciones de cámaras de seguridad y encontraron grabaciones de cuando Agustín Chiminelli, a las 4 del 17 de septiembre de 2022, salía de su casa con el perro de la víctima y bolsas en su mano.

Entonces se hizo una búsqueda por la zona. En un terreno baldío, la policía bonaerense encontró el pretal, la correa y la ropa de la víctima, que tenía manchas de sangre. Y en un tacho de basura halló una bolsa con una mancuerna, un buzo y una toalla.

En la autopsia solo se pudo analizar el cráneo y se determinó que tenía una fractura.

Agustín Chiminelli, de 27 años, llega a juicio acusado de " homicidio agravado por haber sido cometido por un hombre en perjuicio de una mujer, mediando violencia de género y por el vínculo".

“Más allá de la imputación con la que llegó a juicio, no existía un vínculo sentimental entre el sospechoso y la víctima”, afirmó Tomei. Sánchez, de 67 años, y su esposo, de 72, serán juzgados como coautores del femicidio.