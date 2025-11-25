La oficial suspendida por grabar contenido erótico dijo que lo hizo por necesidades económicas: “Me vi casi obligada”

La oficial de la Policía de la Ciudad apuntada por grabar videos eróticos exhibiendo su uniforme de trabajo dio explicaciones sobre el detrás de su contenido y reveló que la idea de filmarse surgió como una alternativa económica. Nicole V. aseguró que se encontraba transitando una licencia médica por un tratamiento a causa de violencia de género de su expareja y recibía menos de la mitad de su sueldo, por lo que buscó “otra salida” laboral.

“Estaba cursando una licencia médica por tratamiento prolongado por una intoxicación que tuve a causa de violencia de género por mi expareja. Esto pasó en junio. Con esta licencia en la Policía de la Ciudad, nos brindan la posibilidad de cobrar menos de la mitad del sueldo. Yo soy madre de una nena, ayudo a mi familia y me vi casi obligada a buscar otra salida laboral. Sinceramente, lo más rápido que se me ocurrió en la desesperación fue esto. Estuve con tratamiento neurológico por epilepsia y, de hecho, aún sigo”, sostuvo la mujer en Tarde o Temprano por eltrece.

Acto seguido, contó que la intoxicación surgió mientras se separaba de su expareja. Ambos vivían juntos y ella fue a la casa de él a buscar las últimas pertenencias que le quedaban por retirar. Allí tomó agua de una botella, la cual tenía “varios gramos” de una droga y sufrió una intoxicación. “Estuve internada, me dieron tres paros cardíacos. Está todo en mi historia clínica. Hoy me encuentro mucho mejor”, relató.

Nicole V. volvió a pedir disculpas, sostuvo que su intención no era “manchar” a la Policía de la Ciudad y afirmó que no esperaba que la grabación de su contenido iba a tener un rango mediático tan grande. Por el momento, se le abrió un sumario administrativo y sigue en disponibilidad, ya que no tiene la baja definitiva. En tanto, sumó: “Siempre cumplí mi función, nunca tuve una queja. Pasó recién con esto, que no pensé que iba a llegar a tanto. Yo no buscaba esto”.

Por último, la policía señaló que no es la única oficial que graba este tipo de contenido y apuntó: “Yo me siento arrepentida, pero hay muchas cosas de las que no se hablan. Me hago responsable públicamente por mi manera de tomar decisiones, pero no soy la única que lo hace. Yo ya estoy a cargo del sumario administrativo. Yo no tengo permitido hablar de lo que no se dice”.

En otra entrevista en el mismo canal, en el programa Telenoche, la oficial justificó la necesidad económica detrás de su idea de grabar contenido erótico y justificó que en OnlyFans facturó 6 millones de pesos en un mes, mientras que en la Policía de la Ciudad cobraba $600.000.

La policía subía contenido erótico a distintas plataformas captura de redes

En varios videos que subía a Tiktok, X y a la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans, a Nicole se la puede ver en casi todas las tomas con el uniforme de la Policía de la Ciudad puesto y realizando distintas actuaciones con otras personas. Incluso, a pesar de que en Tiktok no se puede subir contenido explícito sexual por las normas de convivencia, en Onlyfans sí lo hacía. Este contenido generó que, al enterarse sus autoridades, la suspendieran y se produjeran un escándalo.

Tal como informó LA NACION, al momento de la grabación del contenido, Nicole tenía tres años y tres meses de antigüedad en la fuerza. De acuerdo al informe que redactaron sus superiores, la conducta “afecta notablemente el prestigio de la institución” y constituye un “uso indebido de las prendas y equipo policial asignado”.

Semanas después del escándalo que se desató, el Rodrigo Tripolone presentó ante el Fuero Federal una denuncia para que se investigue si detrás del caso existen los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y proxenetismo. El letrado indicó que pudo comprobar “la existencia de un conjunto de perfiles activos en redes sociales -particularmente Instagram, TikTok, Telegram, X, etc.- que publican y viralizan contenido sexualizado y/o erótico, en algunos casos de carácter comercial y, en otros, producido en conjunto por varias mujeres jóvenes; entre ellas aparece recurrentemente una mujer que se identifica públicamente como ‘Oficial Nicole’”.