“Cambio de paradigma”: para reforzar las fronteras, el Gobierno crea la Policía Migratoria

En lo que calificadas fuentes del Gobierno definieron como un “cambio de paradigma”, el Ministerio de Seguridad Nacional presentará este martes la flamante Agencia Nacional de Migraciones (ANM) que tendrá como novedad máxima la creación de la Policía Migratoria, impulsada para tener un mayor control en los pasos fronterizos argentinos.

“La ANM tendrá una mirada especial respecto de la seguridad. Será un modelo como los es el Homeland Security de los Estados Unidos con su Border Patrol (Patrulla Fronteriza) y la TSA [Transportation Security Administration, la fuerza que se encarga del control en los aeropuertos]. Trabajamos en una fuerza civil-policial que opere en todos los pasos fronterizos de la Argentina, una agencia que ordene todas las migraciones y que tenga un buen registro de las personas que tienen antecedentes”, explicaron a LA NACION desde un despacho cercano al de la ministra de Seguridad Nacional y senadora electa, Patricia Bullrich.

Alejandra Monteoliva asumirá como ministra de Seguridad Nacional cuando Patricia Bullrich jure como senadora Diego Lima - LA NACION

Anteayer, la cuenta oficial de X “Oficina del Presidente” anunció que la actual secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, asumirá como ministra cuando Bullrich jure como senadora nacional. Será la encargada de llevar adelante el “cambio de paradigma”, como se definió a la ANM.

LA NACION consultó a fuentes del Ministerio de Seguridad si la futura Policía Migratoria, cuya creación fue revelada por el diario Clarín, que será integrada por civiles y uniformados, se conformará con personal de las ya existentes fuerzas federales (Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura Naval). La respuesta, sin mayores explicaciones, fue: “Será un modelo de fusión”.

El control migratorio, que históricamente estaba en la órbita del Ministerio del Interior, pasó a la esfera de Bullrich hace dos semanas, junto con el Registro Nacional de Personas (Renaper), que, finalmente, tras un nuevo cambio de la Ley de Ministerios, regresó a Interior, ahora bajo la conducción de Diego Santilli.

Modificaciones

El 28 de mayo pasado se publicó en el Boletín Oficial el decreto 366/2025 con modificaciones a la ley de Migraciones, en especial en el artículo 114 donde se anunciaba que la “Policía Migratoria Auxiliar quedará integrada por la Prefectura Naval, la Gendarmería Nacional, la Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que en tales funciones quedarán obligadas a prestar a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) la colaboración que les requiera”.

Ahora, con el paso de la DNM a la órbita del Ministerio de Seguridad, se creará un nuevo modelo de policía para controlar las fronteras.

A mediados de año, el diputado nacional Gerardo Milman presentó un proyecto de ley para crear la que denominó la Agencia Nacional de Seguridad Fronteriza (ANSF), una idea similar a la que se anunciará en las próximas horas.

En su proyecto, Milman, que en octubre pasado recibió una buena noticia desde Comodoro Py con el archivo, por parte de la jueza federa María Eugenia Capuchetti, de la causa en la que se investigaba si hubo autores intelectuales por el atentado que sufrió Cristina Fernández de Kirchner en 2022, definió a la ANSF como un “ organismo descentralizado y autárquico, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Seguridad Nacional, con el objetivo de coordinar, planificar, supervisar y ejecutar políticas integrales de control y seguridad en las fronteras terrestres, fluviales, marítimas y aéreas de la Argentina ”.

En el artículo 2 de la iniciativa, el legislador nacional explicaba que la “ANSF no constituirá una nueva fuerza armada o de seguridad. Para el cumplimiento de sus funciones, articulará con la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal, asignando responsabilidades operativas conforme la zona geográfica y la especialización de cada fuerza”.

Según pudo saber LA NACION de fuentes legislativas, el proyecto presentado por Milman no fue tratado y quedó en la comisión de Seguridad Interior.

En los fundamentos de su proyecto, Milman había sostenido: “La defensa, control y vigilancia de las fronteras constituyen una prioridad estratégica del Estado argentino. En un contexto regional marcado por el incremento del crimen organizado transnacional, el tráfico de personas, drogas, armas y divisas, y el uso fraudulento de documentos de identidad o viaje, resulta necesario establecer un mando unificado que coordine los esfuerzos de todas las fuerzas federales y organismos civiles con competencia en la materia. La presente iniciativa propone la creación de la ANSF, organismo destinado a centralizar la planificación y coordinación de todas las acciones vinculadas a la protección de las fronteras nacionales, en un marco de cooperación federal y de optimización de recursos”.

También había explicado: “La creación de esta agencia se inspira en modelos de eficacia comprobada, como el de la U.S. Customs and Border Protection (CBP), pero adaptado al sistema federal argentino, sin generar una nueva fuerza armada, sino racionalizando el empleo de las ya existentes, bajo un mando estratégico unificado, articulando las funciones de la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal, bajo una dirección común, con el apoyo de la Dirección Nacional de Migraciones. La creación de la ANSF permitirá diseñar y ejecutar políticas coordinadas, unificar sistemas de información, fortalecer la presencia del Estado en las zonas limítrofes y dotar de coherencia y planificación federal a la seguridad en frontera”.