La Pampa: el departamento de Lucio Dupuy fue vaciado y tiraron sus juguetes en la vereda

La Pampa no sale de la conmoción por el crimen de Lucio Dupuy, el niño de cinco años que fue asesinado a golpes por su madre y su pareja, porque ahora fueron encontrados los juguetes del menor en la vereda del departamento donde vivía con las acusadas de su fallecimiento.

Los vecinos del barrio se sorprendieron al encontrarse con una montaña de pertenencias de Lucio. Es que, el jueves pasado, la vivienda donde se habrían producido las agresiones que terminaron con la vida del niño fue desalojada, según publicó El Diario de La Pampa.

Frente a este panorama, los vecinos le advirtieron a la familia de Christian Dupuy, el padre de Lucio, lo que estaba ocurriendo.

Lucio Dupuy, el niño asesinado en La Pampa

El departamento, de acuerdo a lo que trascendió, era alquilado. Silvia Gómez, la abuela paterna de Lucio, publicó en su cuenta de Facebook que la responsable de vaciar el lugar había sido la dueña. “Mil gracias a la gente que se comunicó. Pudimos recuperar cosas de mi nieto. Algunas cosas se llevaron pero entiendo y nos reconforta que puedan jugar algunos niños con los juguetes de Lucito”, escribió Gómez.

“Pasada una semana del crimen, la Policía no entregó varias cosas de él. Lo que no entiendo a esa señora si tenía tanto apuro por alquilar hubiese ido a la comisaría y así nos avisaban. Que Dios la perdone, yo no”, se lamentó la abuela del niño.

Los juguetes fueron descartados por la dueña del departamento que alquilaban la madre de Lucio Dupuy y su pareja Gentileza: El Diario de La Pampa

El domicilio donde vivían las dos acusadas y el menor está ubicado en la calle Allan Kardec al 2300 y estuvo bajo custodia judicial hasta hace pocos días. Cuando finalizaron las pericias de la causa, la propiedad fue liberada.

Por otro lado, testigos del barrio comentaron que en la mañana del jueves llegó un flete que se llevó muebles y otras pertenencias. Mientras que, en la vereda, como desperdicios, quedaron un colchón, bolsas con juguetes y bicicletas.

Lucio falleció 26 de noviembre. Según reveló la autopsia, el menor sufrió una brutal paliza y, además, contaba con lesiones previas. Fueron detenidas su madre, Magdalena Espósito, y su pareja, Abigail Páez, quienes se encuentran detenidas en un centro penitenciario de San Luis.