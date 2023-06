La Plata: brutal golpiza a una niña de 12 años en el baño de una escuela

escuchar

Una brutal golpiza a una niña de 12 años tuvo lugar esta semana en una escuela de la ciudad bonaerense de La Plata. El ataque fue grabado por otras estudiantes, quienes atestiguaron cómo la agresora le dio puñetazos y rodillazos a la víctima y la golpeó repetidamente contra el suelo y diferentes sectores de uno de los baños del establecimiento.

Según el sitio local 0221, los hechos ocurrieron este lunes en la Escuela Media N°26 en circunstancias que no fueron detalladas y fueron denunciados por la madre de la menor de 12 años ante la Policía. En su presentación, la mujer también cuestionó la “inacción” y la “falta de respuestas” por parte de las autoridades educativas ante lo sucedido. Dijo que no asistieron a su hija ni arbitraron los medios para protegerla del bullying que sufre desde hace tiempo.

En el video de la golpiza, que tomó estado público en las últimas horas, se ve cómo la agresora le pega a la víctima con puños y rodillas y la tira al suelo mientras otras chicas la arengan. “Dale, Nai, pegale piñas”, dice una de ellas. “Dale, dale, en la cara”, exclama otra mientras la atacante le golpea la cabeza contra las baldosas, acto que generó preocupación entre quienes grababan. Sin embargo, nadie se acercó a asistir a la chica lesionada.

Momentos después y en medio del forcejeo, la alumna agredida volvió a golpearse con fuerza la cabeza contra los lavabos del baño, situación que alarmó una vez más a las espectadoras. Entonces, una le pidió a otra compañera: “¡Llamá a la profesora!”.

Brutal golpiza a una niña en La Plata Gentileza: TN

En declaraciones a TN, la madre de la estudiante de segundo año atacada aseguró que a su hija “casi la matan” y denunció: “Nadie me llamó del colegio para avisarme lo que esta muchacha le había hecho. Nadie asistió a mi hija. Tampoco llamaron a la ambulancia”.

Con relación al estado de salud de la menor, aseguró que sufrió “politraumatismos en la cabeza” y un “traumatismo cervical”, por lo que debe usar un cuello ortopédico. Agregó que ya fue dada de alta y se recupera en su casa.

“Ya no sé a quién recurrir. Encima me dicen que saque a mi hija del colegio, pero tengo a mis tres hijos ahí, no puedo cambiar mi vida por estos inoperantes”, manifestó la mujer, quien realizó la denuncia penal sobre lo sucedido en la Comisaría 9° de esa ciudad.

LA NACION