Un discusión de tránsito entre dos hombres -un motociclista y un automovilsta- en pleno centro de La Plata desencadenó en una salvaje pelea que terminó con uno de ellos tendido en el suelo y en grave estado. El salvaje altercado ocurrió este martes entre las calles 7 y 45, y fue captada por una cámara de seguridad instalada en la zona.

Por razones que todavía son materia de investigación, ambos individuos -un conductor de auto y un motociclista- comenzaron a intercambiar insultos y reproches en una de las esquinas de la citada calle. La conversación escaló al punto en que dejaron de lado las palabras y decidieron continuar por medio de golpes.

La disputa física “terminó” cuando el motociclista, ahora acusado del delito de “lesiones graves”, consignó el medio local 0221, le asestó al conductor del auto dos golpes a la altura de la cabeza. Tras la golpiza, la grabación exhibe el momento exacto en el que la víctima del feroz ataque se desploma. El joven de 24 años y autor de la golpiza continuó con las agresiones hasta que un grupo de testigos se entrometieron para socorrer al hombre en completo estado de inconsciencia.

A raíz de la violenta arremetida, la víctima tuvo que ser trasladada de urgencia por personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) al Hospital San Roque de Gonnet. Una vez allí, los profesionales de la salud ofrecieron a familiares y conocidos del afectado un duro parte médico.

“Deterioro del sensorio, fractura de mandíbula derecha, herida cortante en el mentón, escoriaciones en cara y nariz, rotura de los dientes y trauma de cráneo de alto riesgo”, reza el documento. El motociclista implicado en el hecho terminó por ser aprehendido y quedó imputado a la espera de la evolución del hombre internado.

Antecedente en Montevideo

Una semana atrás, un chofer de colectivo mantuvo una acalorada discusión con un hombre que intentó subir al transporte en estado de ebriedad. En un punto, el intercambio fue interrumpido por un taxista que presenciaba el acontecimiento. El trabajador bajó de su vehículo, se dirigió al sujeto que impedía que el ómnibus avanzara y lo noqueó de un golpe. La gresca tuvo lugar el pasado lunes por la noche en Montevideo, Uruguay -sobre la avenida 18 de Julio- y fue captada en video.

Tal y como muestran las imágenes divulgadas en redes sociales, que fueron replicadas por el medio local Montevideo Portal, la disputa entre el chofer y el sujeto alcoholizado comenzó cuando este último se colgó de una de las manijas dispuestas en la puerta de ingreso al transporte de pasajeros. “¿Esperas que me vaya porque estoy en pedo? No me bajo. No, no me bajo. No me bajo. Bajate vos”, le grita al colectivero mientras la mujer que lo filma lo arenga: “Partile la cabeza”.

El conductor entonces accedió al pedido de su agresor. Abrió rápidamente las puertas del transporte y le respondió al individuo: “¿A vos te parece hacer algo así? Yo no soy policía, nene. A las cuatro de la mañana salgo todos los días a trabajar”. Acto seguido, volvió a su puesto de trabajo e imploró al muchacho en estado de ebriedad que lo dejara arrancar. Sin embargo, el atacante no desistió en su actitud, por lo que, según precisó el portal uruguayo, el chofer llamó a Emergencias.

Mientras esperaba a que efectivos de las fuerzas de seguridad se hicieran presentes en el lugar, el colectivero decidió tomar cartas en el asunto. Descendió entonces del ómnibus y enfrentó al hombre, que intentó darle una trompada sin éxito. Mientras la riña entre ambos continuaba, un taxista vio lo que estaba sucediendo y optó por intervenir. Se acercó con premura hacia el individuo que había iniciado la disputa y le dio un fuerte golpe en el rostro y por la espalda.

“Dale, dejá de descansar. Dejá de descansar a la gente que está laburando”, vociferó el conductor del taxi mientras el atacante yacía en el suelo. Instantes después lo tomó de las piernas y lo corrió hacia la vereda mientras le decía “Dale, arrancá”. Finalmente, el colectivero pudo emprender la marcha y el taxista retomó sus actividades como si nada hubiera ocurrido. El sujeto que recibió el golpe, por su parte, estuvo unos segundos inconsciente y luego se recompuso.

