La Plata: qué se sabe de la muerte de la joven de 22 años en un departamento de alquiler temporario

La muerte de una joven identificada como María Rosario Molina, de 22 años, en un departamento de alquiler temporario donde estaba al menos con tres hombres -un colombiano de 30 años y dos argentinos, de 24 y 31- conmocionó a La Plata. Mientras las autoridades intentan establecer qué fue lo que pasó dentro del domicilio del primer piso B ubicado en el barrio La Loma, en calle 24 entre 44 y 45, ya hay algunos indicios. La principal línea de investigación es que el fallecimiento está vinculado al consumo de drogas.

Según pudo saber LA NACION de fuentes con acceso al expediente, en el departamento hubo una fiesta privada de la que participaron al menos los tres hombres y la mujer fallecida, aunque hay sospechas de que podrían haber sido en algún momento hasta siete personas, que después se retiraron del domicilio. En tanto, los cuatro restantes se quedaron a dormir en la propiedad que habían alquilado por el fin de semana y, cuando se despertaron, Molina no reaccionó.

De momento nada indica que puede haber existido un delito, ya que el cuerpo de la joven no tenía signos de violencia -aunque se esperan los resultados de la autopsia para hoy- y los ruidos que se escucharon estaban vinculados a la fiesta privada y no a que pudiera haber existido una discusión entre los participantes. No obstante, a los hombres se les retuvieron los celulares y quedaron identificados en el expediente caratulado como “averiguación de causales de muerte”, pero no detenidos hasta ahora.

Mientras, en el departamento se encontró un frasco con una sustancia vegetal que parecería marihuana, cortes de envoltorios de nylon con un polvo de color blanco similar a cocaína y una balanza de precisión. Los hombres dijeron que pasaron la noche con Molina y señalaron que eran amigos. Los tres contaron también que habían hecho una fiesta, que consumieron alcohol y drogas, como marihuana y cocaína, y que después se fueron a dormir.

La situación salió a la luz cuando Molina no despertó y se produjo un llamado al 911 que derivó en la presencia del Comando de Patrullas y de personal del SAME en el lugar. Los médicos intentaron reanimar a la joven, pero no pudieron. Interviene en la causa la Unidad Fiscal N°5 de La Plata.

El departamento donde murió María Rosario Molina Facebook

El testimonio de una vecina

Por su parte, una vecina de la unidad de al lado de donde ocurrió el deceso contó hoy en C5N que había además otra joven junto al grupo y que todos habían pasado el fin de semana en la propiedad. “Escuchamos un poco de música, tampoco muy alta para alarmarse. Se sentía mucho olor a marihuana, eso fue un llamado de atención a la administración del consorcio. Yo a la chica no la crucé. Mi pareja, sí. Se oían ruidos de que había movimientos en el departamento y sentí el olor a marihuana todo el fin de semana. Ayer se dio aviso a la administración para que les dijeran que ventilaran un poco. Era en el hall, en el pasillo”, contó.

Tras ello agregó: “Había dos chicas jóvenes, de 20 a 25 años, que entraban y salían constantemente, y tres varones. Se ve que estaban consumiendo porque se les notaba”.

LA NACION

