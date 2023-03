La Plata: entró a robar en la confitería en la que trabajaba

escuchar

A principios de mes, un hombre de 32 años quedó detenido luego de entrar a robar en una confitería cuando estaba cerrada, sacar de la recaudación 30 dos mil pesos y huir con el dinero. Sin embargo, y pese a que los datos de un primer momento no marcaban nada particular, no se trató de un robo más: fue el robo de un exempleado.

De acuerdo con lo publicado por el sitio 0221, el ladrón era un anterior empleado del local, que se llama Aromas. Había entrado a llevarse dinero justo dos días después de haber sido despedido por su jefe.

El delincuente aprovechó tener la llave del negocio para entrar y cometer el ilícito en momentos en que el lugar se encontraba fuera de servicio. Su imagen quedó grabada por las cámaras de seguridad del lugar, por lo que fue identificado poco después.

El hecho tuvo lugar el 1 de marzo en la confitería Aromas, ubicada en diagonal 73 entre 36 y 26. Esa mañana los propietarios llegaron y se dispusieron a organizar el día pero se dieron cuenta de que algo había ocurrido cuando fueron a chequear la caja metálica en la que guardaban dinero y no la encontraron. Fue entonces, y porque no había registrado signos de violencia ni en la puerta de ingreso ni en ningún otro punto del lugar, que decidieron revisar las grabaciones de seguridad.

El hombre fue identifico de manera rápida. Dos días antes, había recibido el telegrama de despido en que le comunicaron que en 30 días se terminaba la relación laboral.

En las imágenes a las que accedió el medio platense se ve cómo el acusado entra a la confitería con un juego de llaves y luego se dirige al lugar en el que guardaba plata. “Pese a no ser encargado, ese día se ofreció de manera voluntaria para cerrar el comercio, por eso tenía acceso al mismo”, señaló uno de los oficiales a cargo de la investigación.

Tras comprobar su identidad, la Fiscalía N°8 ordenó su arresto. Quedó detenido en su casa, ubicada en la calle 35, entre 18 y 19.

LA VENGANZA DEL EMPLEADO 😳 Un joven de 32 años fue despedido de su trabajo y 2 días después entró de noche al local donde trabajaba para robar. pic.twitter.com/daInAAka2G — 0221 (@0221comar) March 17, 2023

