Una nueva prueba se suma a la investigación por grooming sobre Daniela Mujica, la maestra de 33 años de la escuela N°58 de La Plata denunciada por acosar sexualmente a un alumno de 12. La madre de otra estudiante presentó hace días en la Unidad Funcional de Instrucción N°18, previo al conocimiento púbico de la causa, una conversación perturbadora que la menor y la docente mantuvieron.

La mujer expuso que su hija de 12 años, que cursa el sexto grado con Mujica, tuvo un fuerte cambio de actitud y se comportaba de manera agresiva después de junio, por lo que desde el colegio le solicitaron una reunión.

“Los directivos me apartaron del grupo de padres, planteándome que mi hija tenía comportamientos agresivos. Por esta circunstancia mantuve una charla con ella y decidimos que viviera un tiempo con su padre”, declaró en su denuncia, según publicó 0221.

Un mes después, la situación no cambió. La niña seguía con un comportamiento muy diferente al que solía tener. La madre entonces habló con Mujica, quien no le dio importancia y le dijo que los chicos la molestaban porque atravesaban “una edad ‘de pajeritos’” (sic). No obstante, la madre no quedó contenta con esa explicación.

El escenario dio un giro cuando su hija le contó que se había peleado con el chico que le gustaba y que este no iría a su cumpleaños. Al preguntarle la madre por qué se habían peleado, la niña dijo que la profesora Daniela “le había dicho a ella que la estaba engañando y que él no era para ella”.

Para que supiera que era verdad, y según la declaración de la mujer, la docente le exhibió a la niña capturas de Instagram en las que el niño hablaba con otra compañera. “Le preguntaba si sabía ‘chapar’ y mi hija le respondió que no. Entonces le dijo que le iba a enseñar. [Mi hija] me cuenta que Mujica le dijo a él [delante de ella] que también le iba a enseñar a ‘chapar’”, afirmó la madre.

Este caso toma aristas aún más preocupantes cuando en su denuncia la madre da cuenta de otro caso protagonizado por Mujica ocurrido el año pasado, en otro colegio, y por el cual la docente fue destituida de su cargo. No obstante, sigue ejerciendo.

La madre contó que en su trabajo como peluquera le comentó a una clienta lo que sucedía con su hija. “Me preguntó cómo se llamaba la docente en cuestión. Cuando le dije ‘Daniela Mujica’ se sorprendió, dado que su hijo (que asiste al colegio María Luján Sierra de La Plata) tuvo conflictos de similares características y por ello fue apartada del cargo. No entendía cómo podía estar ejerciendo. Mi clienta me pidió reservar su identidad dado que está transitando un tratamiento de salud y teme que esto la afecte”, señaló.

Ahora la investigación sigue en curso y se espera que en las próximas semanas declaren en Cámara Gesell las niñas y los niños afectados por el accionar de Mujica, quien hoy se encuentra separada de su cargo.

Según se detalla asentada en la DDI de La Plata, la docente señalada mantenía un vínculo “de mayor confianza que las otras maestras” y les había pasado a sus alumnos su número de WhatsApp y sus redes sociales.

En la denuncia, la mujer expone que, alertada por otra madre, encontró conversaciones entre su hijo y la docente, en el perfil de Instagram del niño y en la aplicación de mensajería WhatsApp, donde la trataba como si “fuera su novia”. Además, expresó que por pedido de la maestra, el niño había dejado de frecuentarse con una niña del otro grado porque ella estaba “celosa”.

Además, se encontró una carta en la que Mujica le decía al niño que sería siempre de ella y en algunas conversaciones por redes peritadas se da a entender que la mujer le mostraba sus pechos y le envíaba fotos de los tatuajes de su cuerpo.

El grooming es un ciberdelito que se caracteriza por el acoso de parte de un adulto a niños, niñas y adolescentes a través de internet para obtener algún tipo de gratificación sexual o imágenes sexuales.

Consejos para padres

Involucrate: el adulto siempre es responsable, no existe eso de que “los chicos manejan solos la tecnología, entienden más que yo”. Por el contrario, los niños y las niñas deben sentir que cuentan con el apoyo de un mayor, aun cuando se trate de Internet.

el adulto siempre es responsable, no existe eso de que “los chicos manejan solos la tecnología, entienden más que yo”. Por el contrario, los niños y las niñas deben sentir que cuentan con el apoyo de un mayor, aun cuando se trate de Internet. Informate acerca de qué es y las consecuencias del grooming: enterate de cómo funciona, cuántos casos hubo últimamente, si se dan nuevas modalidades, etcétera.

enterate de cómo funciona, cuántos casos hubo últimamente, si se dan nuevas modalidades, etcétera. Dialogá con los chicos: al igual que lo haríamos respecto de otros riesgos que pueden enfrentar en su vida, con confianza y generando un marco de contención. Siempre se puede sacar como tema de conversación las cosas que nos hacen ruido y que nos parecen raras de la web. Incorporarlo a la cotidianidad es importante. Así como les preguntamos “¿cómo te fue hoy?”, comencemos a incorporar el “¿qué viste hoy en las redes?”, para naturalizar el acto de compartir las cosas que nos llamaron la atención.

al igual que lo haríamos respecto de otros riesgos que pueden enfrentar en su vida, con confianza y generando un marco de contención. Siempre se puede sacar como tema de conversación las cosas que nos hacen ruido y que nos parecen raras de la web. Incorporarlo a la cotidianidad es importante. Así como les preguntamos “¿cómo te fue hoy?”, comencemos a incorporar el “¿qué viste hoy en las redes?”, para naturalizar el acto de compartir las cosas que nos llamaron la atención. Enseñales reglas básicas: explicales que del otro lado de la pantalla una persona puede estar mintiendo sobre su identidad; que no deben hablar con desconocidos, y si llegan a hacerlo, limitar la conversación a los temas en cuestión, por ejemplo, si están jugando online, conversar sobre la estrategia; nunca revelar datos como dirección, teléfonos, nombres de la escuela a la que asisten y mucho menos acceder a pedidos tales como sacarse la ropa, mostrar una foto o seguir conversaciones de carácter sexual. Y si eso llega ocurrir, saber que deben pedir ayuda y que el contacto debe frenarse.

explicales que del otro lado de la pantalla una persona puede estar mintiendo sobre su identidad; que no deben hablar con desconocidos, y si llegan a hacerlo, limitar la conversación a los temas en cuestión, por ejemplo, si están jugando online, conversar sobre la estrategia; nunca revelar datos como dirección, teléfonos, nombres de la escuela a la que asisten y mucho menos acceder a pedidos tales como sacarse la ropa, mostrar una foto o seguir conversaciones de carácter sexual. Y si eso llega ocurrir, saber que deben pedir ayuda y que el contacto debe frenarse. Otros consejos a la hora de conectarse: buscá limitar la cantidad de gente que aceptan como amigos o contactos en redes o grupos; controla la gente con la que dialogan y el tipo de contenido que utilizan en esas comunicaciones.

buscá limitar la cantidad de gente que aceptan como amigos o contactos en redes o grupos; controla la gente con la que dialogan y el tipo de contenido que utilizan en esas comunicaciones. En los dispositivos: conocé los sistemas de navegación; leé las políticas de privacidad a la hora de bajar aplicaciones, como por ejemplo, si es menester ser mayor de edad para descargarlas, entre otros.

