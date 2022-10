La Plata: una ciclista grabó el momento en el que le dispararon para robarle la bicicleta

escuchar

Una joven ciclista circulaba por el Parque Pereyra Iraola que se extiende entre los partidos de Berazategui, Florencio Varela, Ensenada y La Plata cuando fue víctima de un brutal robo en el que dos delincuentes le dispararon para quedarse con su bicicleta. La víctima, que logró escapar ilesa, grabó toda la secuencia con su teléfono celular y difundió el video en las redes sociales.

El hecho ocurrió ayer por la tarde en el que es el principal pulmón verde de la región sur del conurbano bonaerense, donde son frecuentes las denuncias por hechos de inseguridad.

En la secuencia se puede escuchar cómo, a plena luz del día, la joven es sorprendida por los ladrones, que le exigen la entrega de su bicicleta. Sin embargo, ella se niega y le responde a uno de ellos: “¡Tomatelas!”. Acto seguido, acelera y es en ese momento que se oye un disparo a sus espaldas.

Los restantes casi dos minutos que dura el video dan cuenta de cómo la víctima pedaleó a toda velocidad para alejarse de los delicuentes. Agitada y sorteando los obstáculos del camino, atravesó el parque hasta encontrase con otra persona, a quien le contó lo que acababa de ocurirle. “Me quisieron robar”, le dice y el hombre le pregunta: “¿El tiro te lo tiraron a vos?”. Tras ello, la ciclista responde: “Sí. Creo que tengo grabadas las caras”.

De acuerdo con el sitio local El Día, el joven que aparece al final de la grabación le ofreció su ayuda y reveló que, minutos antes, él también había sido asaltado -se cree- por los mismos ladrones.

“A mí me robaron la bicicleta. Eran dos pibes, la verdad que me hicieron cagar todo. Estaban de jean y remera roja, ambos me sorprendieron”, contó la primera víctima y agregó: “Cuando me robaron a mí, pegaron un tiro. Luego en el camino me encontré a la chica asustadísima y me dijo: ‘Me quisieron robar, me quisieron robar’. Y yo le dije que a mí ya me habían robado un ratito antes”.

Según el citado medio, durante la tarde del martes también hubo asaltos en Berisso y en Ensenada, donde los damnificados afirmaron “sentirse preocupados y asustados” por los reiterados casos de inseguridad en el área.

