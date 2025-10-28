La Plata | Violenta pelea a cuchillazos en una pensión: dos hombres terminaron heridos

Este lunes por la noche se desató un violento episodio en una pensión en la ciudad de La Plata cuando dos hombres se enfrentaron a cuchillazos y se hirieron mutuamente. El hecho ocurrió en una vivienda que funciona como alojamiento ubicada en la calle 8 entre 39 y 40 -en la zona norte- e involucró a dos hombres de 47 y 48 años.

Se desconoce hasta el momento el origen del altercado físico, pero ambos tenían terminaron con cortes profundas, aunque sin poner en riesgo sus vidas.

Los vecinos, ante la conmoción, dieron alerta a la Policía a raíz de los gritos provenientes de la pensión, donde ambos agresores residen, de acuerdo a lo que publicó el medio platense 0221.

Dos hombres se atacaron con cuchillos en una pensión de La Plata 0221

En ese marco, el personal del Comando de Patrullas acudió rápidamente al lugar, ingresó a través de un pasillo interno y subió al primer piso. Allí, los agentes encontraron manchas de sangre en el piso y las paredes. Por su parte, los hombres estaban ahí, discutiendo y con heridas visibles en sus rostros y brazos.

En las imágenes que se difundieron se puede ver a ambos agresores con sangre en sus cuerpos y distintos cortes en sus rostros, producto de la pelea que incluyó cuchillos.

Los efectivos demoraron a los hombres y secuestraron una cuchilla de carnicero con mango negro que estaba pocos metros de la escena.

Además, médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias los trasladaron al Hospital San Martín y al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero para que sean atendidos.

El medio indicó que ninguno de los heridos corre riesgo de vida.

Por otra parte, el portal La Plata Noticias sostuvo que que los agresores fueron identificados como Alejandro Manuel Müller, de 47 años, y Mauricio de Jesús Hollman Jaramillo, 48, este último de nacionalidad colombiana.

En paralelo, interviene en el caso la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°7, a cargo de la fiscal Virginia Bravo, quien imputó a los dos hombres por “lesiones recíprocas”.

Las autoridades intentan ahora determinar el origen de la discusión, ya que ninguno de los hombres habló sobre el altercado.