"La Policía de la Ciudad tuvo temor de intervenir", dijo la ministra Frederic

En un día que definió como difícil, poco después de haber participado de la ceremonia de la inhumación de los restos del inspector Juan Pablo Roldán, asesinado a puñaladas a pocos metros del Museo de Arte Latinoamericano (Malba), en Barrio Parque, en Palermo, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, sostuvo que la Ciudad de Buenos Aires tiene que explicar por qué los oficiales de la Policía de la Ciudad que estaban en la escena del crimen "tuvieron temor" a intervenir.

"En vez de hablar de los dos oficiales de la Policía de la Ciudad que estaban temerosos corrieron la discusión. Así es muy fácil. El secretario de Seguridad porteño debería [por Marcelo D' Alessandro] explicar por qué tenían tanto miedo de intervenir. Capaz no sabían que hacer. La Ciudad se tiene que ocupar de su policía. Además, me parece una falta de respeto hablar de lo que debía haber tenido Roldán [en referencia al debate por las pistolas de descarga eléctrica] cuando fue él quien, entregando su vida, resolvió la situación. Fue una falta de respeto y un caranchismo [sic]", afirmó a LA NACION Frederic.

La funcionaria nacional salió a responder así las críticas que se hicieron desde diferentes sectores por la falta de las armas de descarga eléctrica, conocidas como pistolas Taser, en armamento individual de los agentes de la Policía Federal Argentina (PFA). Sobre ese tema hablaron su antecesora en el cargo, Patricia Bullrich; el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y D' Alessandro.

Frederic resaltó el coraje, el profesionalismo y la audacia de Roldán, que tenía 33 años y era padre de un niño y, si bien sostuvo que no quiere echar culpas, dijo: "El inspector Roldán salió a resolver un problema que otros no pudieron resolverlo. ¿Por qué no actuó la Policía de la Ciudad? ¿Por qué no se convocó al SAME? El SAME tendría que haber intervenido porque el agresor [Rodrigo Roza] no era un delincuente, era una persona con un brote psicótico que era una amenaza y terminó siendo un homicida. Y, en todo caso, los uniformados que tendrían que haber estado armados con las pistolas Taser eran los oficiales de la Policía de la Ciudad, no Roldán y sus compañeros. La seguridad ciudadana está a cargo de la Policía de la Ciudad, la PFA no tiene jurisdicción. Además, hay recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidad (ONU) que sostienen que las Taser no se deben usar en personas con problemas psiquiátricos", explicó.

La ministra recordó que cuando, en diciembre pasado, asumió en el cargo había una sola pistola Taser y que, en febrero último, llegó la compra hecha por Bullrich de entre 90 y 100 armas que define como "menos letales" para los 90.000 integrantes de las fuerzas federales de seguridad.

El Ministerio de Seguridad decidió que las pistolas Taser compradas por la anterior gestión sean utilizadas por los grupos especiales y de elite de la PFA, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria, para casos extraordinarios, como tomas de rehenes.

"Hay que sincerarse y llamarlas correctamente. No son armas no letales, son armas menos letales. Hace poco, la Policía Nacional de Colombia mató a una persona con el uso de una pistola Taser. Su uso requiere una capacitación especial. No entiendo por qué, si defienden tanto el uso de las pistolas, la Policía de la Ciudad todavía no tiene las armas. La Justicia hace tiempo que autorizó su uso", sostuvo a LA NACION la funcionaria nacional. La entrevista se hizo por medio de la plataforma Zoom.

Con respecto a las críticas que hizo Berni, que sostuvo que "quedó claro que la pistola Taser es fundamental", Frederic afirmó: "No hay una discusión si pistolas Taser sí o si pistolas Taser no. Cada jurisdicción se encarga de la seguridad ciudadana y debe determinar la mayor utilidad a esas armas, pero sabiendo que pueden ser letales. Cada provincia tiene autonomía para decidir qué arma usa".

Hoy, el vicejefe de Gobierno porteño, a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad, Diego Santilli, confirmó que se reactivará el proceso de licitación para que la Policía de la Ciudad adquiera 300 pistolas Taser y explicó que "había sido suspendido por el tema de la importación durante la pandemia".

Santilli reafirmó esta mañana la información difundida ayer sobre el reinicio del proceso de licitación de 300 pistolas Taser para la Policía de la Ciudad: "Lo hemos reiniciado y esperemos que sea lo más rápido posible".

"Hay que dotar a los policías de las herramientas necesarias para que puedan desempeñar su trabajo con armas de baja letalidad, como una tonfa o una pistola Taser; hay que ir equipándolos y ayer mismo se reinició el proceso de licitación de Taser, que había sido suspendido por el tema de la importación durante la pandemia", agregó.

En cambio, Frederic reiteró la posición que había sido adelantada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, al afirmar que no está en estudio una nueva compra de este tipo de armas. "Primero tenemos que pasar la experiencia de hacer uso de ellas y después definir si son necesarias más o no".

