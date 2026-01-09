Video: así fue el choque de Eugenia Rolón por manejar alcoholizada

El momento del choque de Eugenia Rolón, pareja del influencer y del Tiktoker presidencial, Iñaki Gutiérrez, quedó registrado por cámaras de seguridad de la localidad costera de Mar de Ajó. La joven de 23 años manejaba con 1,68 gramos de alcohol en sangre cuando en la provincia de Buenos Aires rige la ley de alcohol cero al volante.

El video rápidamente comenzó a viralizarse por redes sociales, donde los usuarios cuestionaron el accionar de Rolón. El incidente ocurrió el jueves cerca de las 9 cuando la joven circulaba con un Honda Fit por Rivadavia al 400, en Mar del Ajó.

Iñaqui Gutiérrez con su pareja Eugenia Rolón

De acuerdo a lo que se puede ver en las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la zona, se puede ver con claridad cómo el Honda dobla hacia Rivadavia, una calle de tierra, y automáticamente comienza a realizar una serie de maniobras imprudentes.

Fue tras esto que pierde el control del auto -aparentemente por el estado de ebriedad en el que se encontraba- y choca de lleno contra un poste a una velocidad considerable.

Eugenia Rolón chocó contra un poste y dio positivo en alcoholemia

En este marco, personal de tránsito y policial de la costa se acercó al lugar y los agentes procedieron con un test de alcoholemia, que arrojó como resultado que la influencer libertaria conducía con elevados niveles de alcohol en sangre: 1,89.

Eugenia Rolón, pareja de Iñaki Gutiérrez, dio alcoholemia positiva en Mar de Ajó y le retuvieron el auto

En consecuencia, la Policía le secuestró el vehículo, cuya cédula azul se encuentra a nombre de Iñaki Gutiérrez. Según consta en el Sistema de Infracciones del gobierno de la Ciudad, el vehículo posee una deuda por multas que asciende los $870.000.

Tal como informó LA NACION, el tiktoker presidencial -una de las principales figuras del universo libertario a cargo de la comunicación de Javier Milei en redes sociales- fue el encargado de pasar a buscar a su novia aprehendida por las autoridades de tránsito en Mar de Ajó.

Rolón desembarcó en la Casa Rosada junto a Iñaki Gutiérrez para desempeñarse en el equipo comunicaciones de redes sociales. Sin embargo, fue desplazada tempranamente a causa de un traspié que se le adjudicó a su pareja. La militancia de Rolón data desde antes del Gobierno; en diversos posteos de 2022, la joven influencer que se define en sus redes sociales como “cristiana, de derecha y anticomunista” ya respaldaba la figura de Milei.