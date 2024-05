La Policía federal empezará a portar pistolas Taser para reforzar la seguridad en formaciones ferroviarias y andenes

Las pistolas de descarga eléctrica Taser empezarán a ser una de las herramientas a la que apelarán las fuerzas de seguridad federales frente a delitos en áreas con gran movimiento de personas. Así lo informó la ministra de Seguridad, Patricia Bulrich, al presentar el programa Estaciones Seguras, dispositivo policial que fortalecerá la vigilancia en 45 andenes, terminales y formaciones ferroviarias. “Estamos orgullosos de poder incorporar esta arma después de muchos años de discusión en la Argentina. Discusiones que hoy nos llevan a tener estas armas en trenes”, comentó la funcionaria nacional.

Bullrich realizó ese anuncio junto al Secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, y las autoridades de las cuatro fuerzas federales, en la Escuela de Cadetes Comisario General Juan Ángel Pinker, predio de la Policía Federal Argentina ubicado en Villa Lugano.

“Venimos trabajando en conjunto con la Policía Federal y la Secretaría de Transporte de la Nación en el programa Estaciones Seguras, con el objetivo de evitar robos, arrebatos, situaciones de acoso o venta de drogas, delitos que tienen lugar en las cercanías de las estaciones y en los trenes mismos”, expresó Bullrich.

Por su parte, el secretario de Transporte, Mogetta, dijo: “Es un día muy importante para nosotros porque seguimos trabajando para que haya trenes más seguros. Seguimos trabajando para que haya mayor seguridad, queremos poder identificar personas con pedido de captura o personas que están faltando de sus hogares con sistemas de identificación. También con más monitoreo para asistir rápidamente a las víctimas, como se vio recién en la simulación”. Y expresó: “No solo es seguridad a los pasajeros y usuarios, sino también a los trabajadores de los trenes y poder brindar un mejor servicio”.

La máxima responsable de la cartera de Seguridad hizo hincapié en la eficiencia de este tipo de armas que inmoviliza a agresores mediante una descarga eléctrica y aseguró que el empleo de las pistolas Taser quedará grabado por las cámaras que los efectivos portarán y que estarán asociadas a la secuencia de disparos de los dardos. Según Bullrich, de esa manera se podrá contar con elementos que servirán como prueba del uso adecuado o no del arma.

“Vamos a usar las 100 pistolas Taser -modelo 7- en las 45 estaciones más importantes, donde hay mayor aglomeración”, especificó la ministra. Y agregó que el despliegue de unidades con esa arma será dinámico y que estará vinculado con el mapa del delito de cada zona. La seguridad en el transporte ferroviario está dentro de la jurisdicción de las fuerzas federales más allá de que se trate de estaciones ubicadas en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano.

“Se utilizará en situaciones de violencia, robos o abusos sexuales, la Policía Federal Argentina va a poder trabajar con un arma moderna, ya que estas son el último modelo”, indicó la ministra.

Para reforzar las palabras de la funcionaria, efectivos de la PFA llevaron adelante un simulacro en el que se aplicó el protocolo de uso de la pistola Taser en una réplica de estación ferroviaria. Se desarrolló allí una práctica que se inició con el robo de una cartera a una pasajera que bajaba de un tren. En el piso la “víctima” gritó y forcejeó con el “ladrón”, que tenía en una mano un objeto que imitaba un cuchillo. Tres efectivos de la Policía Federal se acercaron en ese momento y tras pedirle en retiradas oportunidades al supuesto delincuente que soltase su arma, dispararon con una pistola Taser. El agente que cumplió el rol de delincuente tenía colocado un traje especial para que el adiestramiento no le causase daño.

Para Bullrich, el uso de las pistolas Taser representará una ventaja táctica para los uniformados. “Hay una cantidad muy importante de delitos, algunos de carácter violento, como personas arrastradas que pueden caer a las vías, personas que son empujadas del tren para robarles -como el caso de Flavia Cruzado que perdió una pierna el año pasado como consecuencia de un ataque de esas características- o personas a las que les sacan el teléfono sin que se den cuenta, por eso hoy damos un paso más para que los argentinos que viajan todos los días en tren puedan hacerlo sin tener miedo de ser víctimas de algún delito mientras van a su trabajo o regresan a su casa”, aseveró.

La titular de la cartera policial estima que las pistolas Taser son un elemento particularmente valioso frente a delitos en áreas ferroviarias. “¿Por qué allí? Justamente porque hay mucha gente, un arma letal como la pistola calibre 9 milímetros de la PFA puede traer consecuencias no deseadas con terceros en plataformas o en vagones. La Taser es una herramienta que nos permite ir directamente a la persona que se quiere inmovilizar”, comentó.

Se explicó durante el lanzamiento de este programa Estaciones Seguras que habrá trinomios de efectivos que tendrán tanto la pistola Taser como una cámara (modelo Axon Body 3) que permitirá grabar en simultáneo la escena del hecho para la “protección de las fuerzas de seguridad, para que luego de su accionar no tengan que ir a dar explicaciones frente al hecho y también para generar la trazabilidad” en el empleo de esas armas de descarga eléctrica. Esas cámaras serán observadas en los centros de monitoreo de ferrocarriles y en los puestos de comando y control de la PFA y del Ministerio de Seguridad.

Al ser consultada si en un futuro cercano será posible que todos los uniformados cuenten con armas de fuego y no letales para tener disponibles todas las opciones de reacción, la ministra opinó: “Sin duda que el panorama de crecimiento es fuerte, ya tenemos efectivos en los aeropuertos con Byrna -pistolas y fusiles de descarga cinética que también pueden disparar munición con componentes químicos- y trenes con Taser, son armas distintas, pero con objetivos similares, nuestro objetivo es que en un tiempo determinado, de acuerdo a los cuerpos y a los lugares donde actúan los miembros de las fuerzas, tengan la posibilidad de tener las dos alternativas. Vamos paso a paso, tenemos muchas ganas, pero poca plata. Vamos primero por los lugares de aglomeración y luego iremos por otros sitios. En poco tiempo haremos otro anuncio”.

En la ciudad de Buenos Aires, unidades especiales de la Policía de la Ciudad portan pistolas Taser desde julio pasado y en octubre fue utilizada por primera vez para controlar a una persona armada con un cuchillo. Ayer se conoció otro caso en el que un policía tuvo que usar su pistola 9mm para abatir a un agresor que dentro de un restaurante lo amenazaba con un arma blanca. Ese agente no contaba con el arma de descarga eléctrica, ya que llegó al lugar en el momento de su ronda habitual de prevención del delito a metros del Congreso y dio respuesta a un pedido de auxilio de una mujer atacada, la madre del hombre que finalmente se enfrentó con el uniformado. La acción fue filmada por una cámara de seguridad del local y por el celular de un diputado nacional que comía en ese bodegón, pero de todas maneras el agente -respaldado por las autoridades porteñas- pasó más de un día detenido hasta que fue sobreseido.

Respecto de esa situación, Bullrich comentó: “Desde mi punto de vista, el policía actuó en cumplimiento del deber, esa persona estaba atacando a una tercera persona, , el policía llegó con el arma que tenía, si hubiera tirado con Taser no hubiera provocado la muerte, pero no la tenía. Ya tendrá, o una Byrna. En este caso si no actuaba así hubiese podido suceder lo que sucedió antes, como ya lo vimos cerca del Malba, donde murió un policía que no debería haber muerto”.

