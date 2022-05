La trágica vida previa al terrible final de un chico de dos años torturado hasta la muerte por su madre y su padrastro

Conforme avanza la investigación judicial por el crimen de Tahiel, el chico de 2 años asesinado en un contexto de violencia doméstica, la Fiscalía de Gualeguaychú comenzó a recabar los testimonios de familiares de la víctima. En ese marco, Fabiana Magallanes, abuela paterna del niño, se refirió al calvario que atravesó el nene en suso dos años y 11 meses de vida: “La tía materna lo tuvo al cuidado; ella quería la tenencia del nene para que estuviera bien atendido, pero el Copnaf (Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia) se lo quitó y se lo devolvió a la madre, que siempre fue una mujer muy violenta”, aseguró la mujer.

“No tengo palabras para describir lo que vivió mi nieto”, remarcó Magallanes.

Vale recordar que el niño llegó sin vida al hospital, con claros indicios de haber sufrido violencia doméstica: “Se encontraba frío, pálido, sin presentar signos vitales, con un cefalohematoma frontal biparietal bitemporal, presentando signos de sangrado en oído derecho y nariz, un hematoma bipalpebral [en ambos párpados] bilateral, un hematoma en tórax izquierdo de aproximadamente cuatro centímetros, también dos hematomas en región anterior miembro inferior izquierdo y pequeñas lesiones ulceradas generalizadas a predominio de sus cuatro miembros”.

Amenazas y violencia física

“Todos sabían que mi exnuera era violenta. Incluso me amenazó con prenderme fuego la casa si llegaba a intentar sacarle a mi nieto. Mi hijo no podía verlo porque ella no lo dejaba, lo que vivió el nene fue un infierno”, afirmó la mujer en diálogo con R2820 Radio.

Los dichos de la mujer coinciden con el registro de los ingresos a al Hospital Centenario en el último año y medio: Desde infecciones de escabiosis (sarna) sobreinfectada, quemaduras con agua caliente y una derivación a Servicio Social por alto riego: falta de higiene, de abrigo, de ropa y calzado. Pero además, quienes tenían oportunidad de estar en contacto con el niño, también podían ver en él las huellas de la violencia física.

Desde la familia materna de Tahiel, profundizan en el perfil violento de la mujer que llegó este lunes con su hijo muerto en brazos, cubierto con una frazada.

En declaraciones periodísticas Valeria Ortíz–una de las hijas de la tía que logró mantener durante un tiempo a salvo al niño de los maltratos de su madre- confirmó que “hasta hace un mes el Copnaf permitió que mi mamá tuviera al nene, pero el mes pasado se lo sacaron y le dijeron que, ahora que estaba en buen estado, lo tenía que tener la madre”. El argumento de la revinculación con el niño fue que “la madre estaba viva y que no podían pasarla por encima”.

“Sabíamos que al nene le pegaban, por eso lo tenía mi mamá. Con solo verlo uno se daba cuenta que tenía miedo. Mi mamá no quería estar en contacto con su hermana, pero cuando le dijeron que los chicos sufrían violencia fue a verlos y trató de hacer algo. Pero su hermana quería tapar la violencia, decía que los chicos mentían. Ahora la Justicia llega tarde”, concluyó la joven.

En diálogo con LA NACION el fiscal Mauricio Guerrero confirmó que la autopsia del Tahiel daba cuenta de “una muerte violenta”. El cuerpo del niño fue entregado a su padre biológico para ser velado en la Capilla Ardiente del Cementerio de Gualeguaychú.

Al momento que concluía la autopsia de Tahiel, ingresaba a la morgue el cadáver del padrastro del niño, Alfredo Sebastián “Pato” Ferreyra, quien se suicidó en su celda cuando aguardaba a que la Justicia lo llamara a declarar por la muerte de su hijastro.