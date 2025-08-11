La viuda negra que seducía, drogaba y robaba: piden juicio oral para una joven acusada de nueve ataques

Durante más de un año, una joven de 22 años logró ingresar a departamentos de siete hombres en distintos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, seducirlos, drogarlos y robarles dinero, objetos de valor e incluso vehículos. En algunos casos, también realizó transferencias desde sus billeteras virtuales. Ahora, la fiscalía pidió que la prolífera “viuda negra” sea llevada a juicio oral por nueve hechos ocurridos entre abril de 2023 y julio de 2024 . También solicitó que sean juzgados dos hombres: su expareja y otro presunto cómplice, por colaborar en los robos.

La acusada principal es Agustina Aylén Fernández, quien fue detenida el 7 de enero pasado en el puesto de venta de panchos que atendía dentro del Parque Centenario. La Policía de la Ciudad la ubicó allí gracias a escuchas telefónicas en directo autorizadas por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 16, a cargo de Mariano Iturralde. Una semana después, sus presuntos cómplices fueron arrestados en un allanamiento en la Cooperativa 27 de Abril, en el barrio porteño de Barracas.

El fiscal Pablo Recchini, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 44, le imputó a Fernández una serie de delitos que incluyen robos agravados, robos simples y defraudaciones. En tres de los casos, además del dinero y los objetos personales, se llevaron vehículos que estaban estacionados en la vía pública. Las calificaciones legales incluyen robo triplemente agravado —por haberse cometido en poblado y en banda, con llave original sustraída y sobre vehículos en la vía pública—, robo doblemente agravado, defraudación mediante uso no autorizado de datos, y robos simples, según se informó en la página web oficial del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Los otros dos acusados son Sebastián Esteban Giménez, de 28 años, expareja de Fernández, e Iván Matías Navarro, de 27. Ambos están señalados como coautores en varios de los hechos. Según la investigación, los tres vivían en el Barrio 21-24 de Barracas y mantenían contacto después de los robos. En la casa de Giménez se hallaron objetos robados a dos de las víctimas.

El patrón de “viuda negra” se repitió en casi todos los casos: Fernández contactaba a sus víctimas a través de aplicaciones de citas como Tinder, Happn o Badoo, usaba nombres falsos y fotos ajenas, y acordaba encuentros en sus domicilios. Una vez allí, les servía bebidas en las que, según la fiscalía, colocaba sedantes como clonazepam. Cuando los hombres perdían el conocimiento, ella se dedicaba a desvalijar las viviendas. En algunos episodios actuó sola; en otros, con ayuda de terceros.

La acusada, grabada por una cámara de seguridad, huyendo de la casa de una de sus víctimas ARCHIVO

Uno de los elementos clave de la investigación fue el uso de las billeteras virtuales. En al menos dos casos, Fernández realizó transferencias desde los celulares de las víctimas a una cuenta a su nombre . También fue identificada por cámaras de seguridad que la registraron entrando y saliendo de los edificios con bolsas y camperas ajenas. En uno de los hechos, una vecina la reconoció al ver en televisión las imágenes de un robo ocurrido en Almagro. La mujer se presentó espontáneamente ante la fiscalía y denunció que Fernández había usado una foto suya para engañar a la víctima.

El requerimiento de elevación a juicio detalla nueve hechos con siete víctimas. El primero ocurrió el 15 de abril de 2023 en Caballito. Fernández se presentó como “Catalina” y se encontró con un hombre en su departamento de avenida Avellaneda al 1000. Tras cenar y beber, el hombre perdió el conocimiento. Las cámaras del edificio registraron el momento en que la joven bajó a abrirles a Giménez y a otro hombre no identificado, quienes la ayudaron a huir con el botín: $75.000, dos autos estacionados en la vía pública, celulares, tarjetas, objetos personales y alimentos. Días después, la víctima detectó una transferencia de $13.000 desde su cuenta de Mercado Pago a una billetera virtual a nombre de Fernández .

El segundo hecho fue el 1º de mayo de 2023 en San Telmo. Un turista británico conoció a “Rocío” por Tinder y la llevó a su habitación en un hotel de la calle Chacabuco al 700. Allí, la joven habría colocado un somnífero en una copa de vino. El hombre despertó varias horas después y notó el faltante de su celular, pasaporte, billetera con dólares, tarjetas, una cámara digital, auriculares y una caja fuerte con US$2000, euros y libras esterlinas.

El tercer episodio ocurrió el 19 de mayo de 2023 en Balvanera. La víctima, domiciliada en Hipólito Yrigoyen al 2900, conoció a “Yuli” por Happn. Fueron a cenar y luego a su casa, donde ella habría colocado una sustancia en el champagne. El hombre perdió el conocimiento y al despertar notó el robo de $5000, US$8000, celulares, dispositivos médicos, lentes, tarjetas y una cámara. También se detectaron transferencias por $94.202 desde su cuenta de Mercado Pago a la de Fernández.

La mujer cargando bolsas con camperas de su victima puestas fue grabada retirándose de un edificio de Almagro ARCHIVO

El cuarto hecho fue el 22 de julio de 2023 en San Nicolás. Un arquitecto conoció a “Magui” por Badoo. Tras un segundo encuentro, la llevó a su departamento de Talcahuano al 100. Allí fue hallado intoxicado por una sobrina, luego de que su pareja recibiera un mensaje sospechoso desde su celular. Le robaron notebooks, celulares, tarjetas, documentación, una cámara y cuchillos. Giménez y Navarro fueron registrados en las cámaras del edificio cuando ingresaron con ayuda de Fernández.

El quinto caso ocurrió el 1º de enero de 2024 en Almagro. La víctima conoció a “Rocío Belén” por Tinder y la invitó a su departamento de Humahuaca al 3900. Tras beber vino espumante, perdió el conocimiento. Fue hallado desorientado por un vecino y asistido por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). Le robaron $10.000, US$1000, computadoras, celulares, relojes, parlantes, lentes y llaves. Una vecina del Barrio 21-24 la identificó al ver la noticia en televisión, donde se mostraba una foto suya que Fernández había usado para engañar a la víctima.

El sexto hecho fue el 21 de enero de 2024 en Palermo. Un ciudadano estadounidense acordó un encuentro con “Mili” por Tinder. En su departamento de Paraguay al 5000, bebieron vino blanco y él perdió el conocimiento. Al despertar, notó el robo de su celular, billetera, tarjetas, pasaporte y licencia de conducir.

¿Qué son las viudas negras? este fenómeno que crece en la Argentina

El último episodio ocurrió el 19 de julio de 2024 en Barracas. La víctima conoció a “Meli” por Happn y la llevó a su casa en Olavarría al 2000. Tras cenar y beber, se desvaneció. Los peritos hallaron un vaso con clonazepam. Le robaron $20.000, tarjetas, celular, perfumes, notebooks, bebidas alcohólicas, camperas, una valija y su camioneta Ford Ranger.

La fiscalía también pidió el sobreseimiento de Giménez y Navarro en uno de los hechos, y de un tercer hombre en otros dos casos. El expediente será evaluado por el juzgado correspondiente para determinar si los tres acusados enfrentarán el juicio oral.

Agustina Aylén Fernández fue detenida el 7 de enero pasado por personal de la División Investigaciones Comunales 4 de la Policía de la Ciudad, en un puesto de venta de panchos dentro del Parque Centenario.

