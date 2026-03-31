Las imágenes de la escopeta y los cartuchos que usó el tirador que mató a un alumno en una escuela de Santa Fe

En las últimas horas se conocieron las imágenes de la escopeta calibre 12/70 y los cartuchos usados por Gino C., el adolecente de 15 años que abrió fuego en la Escuela Normal N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal en Santa Fe. En el ataque murió un estudiante de 13 años y otros dos resultados heridos.

La escopeta, secuestrada por los investigadores, es propiedad del abuelo materno del adolescente, según informaron a LA NACION fuentes oficiales.

Hay dos versiones que chocan sobre cómo el tirador llevó oculta el arma. Desde el gobierno de Santa Fe confirmaron que el adolescente de 15 años llevaba la escopeta 12/70 en el estuche de una guitarra. Los alumnos debían llevar un instrumento. Pero sus compañeros lo vieron entrar en el baño –según relataron a LA NACION- observaron la escopeta dentro de una mochila. Los caños que sobresalían los había tapado con una remera negra.

En el piso del baño, el tirador cargó la escopeta con cinco cartuchos y se cruzó en el pecho una cartuchera donde tenía una docena de municiones.

La cartuchera que el adolescente se había puesto en el pecho fue secuestrada por los investigadores, había quedado colgada de una reja.

Ian Cabrera, la víctima mortal Instagram

Ayer, a las 7.12, ni bien salió del baño, hacia el patio interno, comenzó a disparar. Antes de apretar el gatillo, Julieta L., de 12 años, escuchó que dijo:“¡Sorpresa!”. Y comenzó el horror.Ian Cabrera, de 13 años, fue el primero que cayó.Se desplomó en el patio. Julieta L. vio que rápidamente su cuerpo quedó rodeado de sangre. Se agachó para tratar de ayudarlo, pero como los disparos continuaron la adolescente empezó a correr despavorida.Dos perdigones le rozaron en el hombro y en el antebrazo. Con la escopeta aferrada a sus manos, Gino hizo entre cuatro y cinco disparos. Otros dos chicos, de 13 y 15 años, también quedaron tirados en el piso, con heridos en el pecho y en el abdomen.

l ministro de Educación José Goity dijo que el agresor no tenía antecedentes de problemas de conducta ni de vínculos con el resto de los alumnos. Docentes del colegio confirmaron esta postura.

“El agresor no registra antecedentes en el sistema educativo. Sabemos que atravesaba una situación intrafamiliar del ámbito privado muy compleja”, indicó el ministro de Educación, y agregó: “Esto nos atraviesa como escuela, nos genera dudas y nos atraviesa como sociedad. Es algo que no tiene antecedentes. Estamos poniendo todos los recursos del Estado para dar seguimiento y contención”.

El abogado Néstor Oroño, que representa a Gino C. reveló a LA NACION, que el padre del adolescente, que reside en Entre Ríos, y está en proceso de divorcio, le contó que el chico “tuvo varios episodios hace poco tiempo de autolesión”. “Se cortaba los brazos con cuchillos. Esto le preocupaba al padre, cuando lo vio”, sostuvo el letrado.

Gino C. fue trasladado durante la tarde a la ciudad de Santa Fe, donde, según expresaron en el gobierno, se le dará la atención necesaria. A modo preventivo, decidieron sacar al joven de San Cristóbal por si el clima social se enardece, algo que hasta la tarde no parecía posible. Más que bronca sobrevolaba una sensación de tristeza y de dolor.