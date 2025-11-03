Le mostró los genitales a la hija de un amigo y fue condenado a 8 meses de prisión domiciliaria

Una tarde de 2023, en una vivienda de Cipolletti, un hombre de 44 años exhibió sus genitales frente a la hija menor de edad de un amigo. La denuncia llegó poco después y el viernes, en los tribunales de esa ciudad rionegrina, se realizó un juicio abreviado que terminó con una condena de prisión domiciliaria para el hombre.

El acusado reconoció el hecho y aceptó la imputación formulada por la Fiscalía. El hombre, cuya identidad no trascendió, fue declarado responsable del delito de exhibiciones obscenas, en calidad de autor, según lo previsto en los artículos 129 y 45 del Código Penal.

La pena acordada fue de 6 meses de prisión, que se unificó con una condena anterior dictada en 2022, alcanzando un total de 8 meses de cumplimiento efectivo bajo modalidad domiciliaria.

El juez homologó el acuerdo y ordenó la colocación de un dispositivo de monitoreo, tipo tobillera. El hombre solo podrá salir de su domicilio los días hábiles para asistir a su trabajo y a un tratamiento psicoterapéutico.

Durante la audiencia, la fiscal del caso explicó que el juicio abreviado se realizó con el consentimiento de las partes y la admisión del hecho por parte del imputado. “El acusado ya había sido condenado en 2022 a una pena de 6 meses de prisión en suspenso, con pautas de conducta por dos años. Por lo tanto, esta nueva condena debe ser de cumplimiento efectivo”, indicó según informó el Ministerio Público provincial.

El defensor oficial que asistió técnicamente al imputado adhirió a la calificación legal propuesta por la Fiscalía y a la pena acordada.

En la Argentina no existen estadísticas oficiales sobre este tipo de casos. Sin embargo, más de la mitad de las mujeres aseguran haber sido víctimas de este tipo de delitos en la calle o en el transporte público.