Le rechazaron la probation al exlegislador y funcionario cordobés que protagonizó un choque mortal en Altas Cumbres
El médico Oscar González, de extensa trayectoria política en la provincia y en la Nación durante la presidencia de Carlos Menem, había ofrecido $340 millones de resarcimiento; dijo que el dinero era “prestado” porque sus cuentas están embargadas por la Justicia Federal en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito
- 5 minutos de lectura'
CÓRDOBA.- El médico Oscar González, exlegislador y ministro provincial, exdiputado nacional y secretario de Comunicaciones durante la presidencia de Carlos Menem, deberá enfrentar el juicio oral acusado de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por el choque que protagonizó en las Altas Cumbres hace tres años cuando conducía una camioneta “melliza”. Como consecuencia de ese incidente vial murió una docente y dos adolescentes sufrieron heridas graves. Ahora pidió dar por cerrada la causa, previo pago de un resarcimiento a las víctimas. Pero no se lo aceptaron.
El juez Santiago Camogli rechazó la probation solicitada por su defensa, que incluía el ofrecimiento de una reparación económica por $340 millones. Los abogados de González sostuvieron que “técnicamente” era la oferta que correspondía
El dinero, dijeron, sería “prestado” por amigos del político. González tiene sus cuentas embargadas porque a principios de este mes fue procesado por la Justicia federal de Córdoba por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, e imputado, además, por supuesta omisión, falsedades e inexactitudes de sus declaraciones juradas. Esta investigación derivó de la causa penal por el choque en las Altas Cumbres, ya que en videos posteriores quedó registrado que, tras el choque, del vehículo que conducía el exlegislador sacaron bolsos.
Familiares y amigos de las víctimas y representantes de movimientos de derechos humanos se movilizaron hoy en Villa Dolores para reclamar que no se aceptara la probation y el exfuncionario fuera a juicio oral y público. González tiene prisión domiciliaria monitoreada por tobillera electrónica en la causa federal.
En la audiencia, la madre de Alexa Miranda, la chica que sobrevivió al trágico choque, aunque con secuelas de por vida −quedó parapléjica− escribió una carta dirigida al juez Camogli: “No soporto más la injusticia, los oídos sordos, ojos ciegos de Oscar González y los que lo apoyan y protegen”, suscribió en la nota que leyó a viva voz en la audiencia su madre, Nassia González, que agregó: “Con dinero no nos va a callar, esto fue un crimen vial. Que me tase cuánto cuestan las piernas de mi hija, que tase cuánto cuesta su médula espinal”.
Gustavo Álvarez, padrastro de Alexa, comentó que los gastos mensuales del tratamiento de la chica rondan los $25 millones.
“Esto fue un homicidio con dolo eventual. Queremos saber qué pasó”, dijo Laura Bengolea, hermana de Andrea, la docente muerta en el choque, y tía de Marina, la adolescente amiga de Alexa, que también sobrevivió, quien también afirmó presuntas irregularidades en la investigación judicial.
El hecho
El 29 de octubre del 2022 al volante de una BMW X1, González chocó de frente en el camino de las Altas Cumbres contra un Renault Sandero conducido por la docente Alejandra Bengoa, de 56 años, quien murió a causa de las graves lesiones sufridas. Quedaron con graves heridas la hija de la mujer, Marina, y su amiga Alexa, que entonces tenían 14 años. Alexa quedó parapléjica.
El BMW X1 que conducía González había sido entregado por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba a la Legislatura; integraba la lista de los vehículos judicializados –había sido incautado por robo y tenía una patente “clonada”– y había sido cedido al cuerpo legislativo, para uso oficial, en 2019.
Según explicó la Justicia, se sabía que la patente era “melliza”, pero la ley provincial 8550 (que rige el sistema) establece que el vehículo “debe seguir circulando en las mismas condiciones en las que fue incautado”. La “responsabilidad de circulación y seguro corresponde al organismo al que le fue entregado”, añadieron fuentes judiciales.
El dominio era de un auto inscripto en el partido bonaerense de Quilmes que incluso estuvo en poder del exarquero Gastón Sessa, quien contó que recibía multas desde Córdoba por infracciones cometidas por el BMW X1 a pesar de no haber viajado a esta provincia. Cuando se detectó que había una camioneta “melliza”, el deportista devolvió la suya. El exlegislador está procesado por la Justicia federal como supuesto depositario infiel continuado de un vehículo judicializado.
González fue suspendido como legislador en noviembre de 2022, un mes después del choque fatal, y lo apartó del cargo.
Investigación por enriquecimiento
El fiscal federal Maximiliano Hairabedian imputó a González por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado, al advertir “incrementos apreciables y legalmente injustificados” que “no se condicen con la situación patrimonial previa, operaciones e ingresos legítimos declarados por González” y por su entonces esposa, Emma Beatriz Senesi. La mujer murió.
El planteo es que, entre 2005 y 2021, González se habría enriquecido ilegalmente; en ese período fue diputado nacional, ministro en Córdoba y presidente de la Legislatura provincial. El fiscal Hairabedian apuntó que “pasó de manera injustificada” de gestionar US$ 24.000 en 2008 a US$ 68.680 en 2012, para llegar a US$ 92.158 en 2016. Ese mismo monto lo mantuvo en su declaración patrimonial de 2021, a pesar de la incorporación de inmuebles a su patrimonio.
- 1
Dolor y reclamo de justicia en el velatorio de Nazareno Isern, el joven asesinado en la autopista Riccheri
- 2
Madrugada de terror en la Horqueta: delincuentes entraron en la casa de la hija de Mariano Grondona
- 3
Estuvo preso en España por narcotráfico y ahora será juzgado por el secuestro y homicidio de un empresario
- 4
Crimen en Esteban Echeverría: qué se sabe del joven de 21 años que asesinaron de un tiro en la cabeza para robarle