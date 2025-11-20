Le rechazaron la probation al exlegislador y funcionario cordobés que protagonizó un choque mortal en Altas Cumbres

CÓRDOBA.- El médico Oscar González, exlegislador y ministro provincial, exdiputado nacional y secretario de Comunicaciones durante la presidencia de Carlos Menem, deberá enfrentar el juicio oral acusado de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por el choque que protagonizó en las Altas Cumbres hace tres años cuando conducía una camioneta “melliza”. Como consecuencia de ese incidente vial murió una docente y dos adolescentes sufrieron heridas graves. Ahora pidió dar por cerrada la causa, previo pago de un resarcimiento a las víctimas. Pero no se lo aceptaron.

El juez Santiago Camogli rechazó la probation solicitada por su defensa, que incluía el ofrecimiento de una reparación económica por $340 millones. Los abogados de González sostuvieron que “técnicamente” era la oferta que correspondía

El dinero, dijeron, sería “prestado” por amigos del político. González tiene sus cuentas embargadas porque a principios de este mes fue procesado por la Justicia federal de Córdoba por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, e imputado, además, por supuesta omisión, falsedades e inexactitudes de sus declaraciones juradas. Esta investigación derivó de la causa penal por el choque en las Altas Cumbres, ya que en videos posteriores quedó registrado que, tras el choque, del vehículo que conducía el exlegislador sacaron bolsos.

Familiares y amigos de las víctimas y representantes de movimientos de derechos humanos se movilizaron hoy en Villa Dolores para reclamar que no se aceptara la probation y el exfuncionario fuera a juicio oral y público. González tiene prisión domiciliaria monitoreada por tobillera electrónica en la causa federal.

Entrevista a Alexa, la adolescente que sobrevivió al choque en Altas Cumbres, Córdoba

En la audiencia, la madre de Alexa Miranda, la chica que sobrevivió al trágico choque, aunque con secuelas de por vida −quedó parapléjica− escribió una carta dirigida al juez Camogli: “No soporto más la injusticia, los oídos sordos, ojos ciegos de Oscar González y los que lo apoyan y protegen”, suscribió en la nota que leyó a viva voz en la audiencia su madre, Nassia González, que agregó: “Con dinero no nos va a callar, esto fue un crimen vial. Que me tase cuánto cuestan las piernas de mi hija, que tase cuánto cuesta su médula espinal”.

Gustavo Álvarez, padrastro de Alexa, comentó que los gastos mensuales del tratamiento de la chica rondan los $25 millones.

“Esto fue un homicidio con dolo eventual. Queremos saber qué pasó”, dijo Laura Bengolea, hermana de Andrea, la docente muerta en el choque, y tía de Marina, la adolescente amiga de Alexa, que también sobrevivió, quien también afirmó presuntas irregularidades en la investigación judicial.

La espantosa escena de la tragedia en Altas Cumbres; a la izquierda, la camioneta BMW X1 que usaba el legislador Oscar González, de la que allegados sacaron bolsos

El hecho

El 29 de octubre del 2022 al volante de una BMW X1, González chocó de frente en el camino de las Altas Cumbres contra un Renault Sandero conducido por la docente Alejandra Bengoa, de 56 años, quien murió a causa de las graves lesiones sufridas. Quedaron con graves heridas la hija de la mujer, Marina, y su amiga Alexa, que entonces tenían 14 años. Alexa quedó parapléjica.

El BMW X1 que conducía González había sido entregado por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba a la Legislatura; integraba la lista de los vehículos judicializados –había sido incautado por robo y tenía una patente “clonada”– y había sido cedido al cuerpo legislativo, para uso oficial, en 2019.

Según explicó la Justicia, se sabía que la patente era “melliza”, pero la ley provincial 8550 (que rige el sistema) establece que el vehículo “debe seguir circulando en las mismas condiciones en las que fue incautado”. La “responsabilidad de circulación y seguro corresponde al organismo al que le fue entregado”, añadieron fuentes judiciales.

El dominio era de un auto inscripto en el partido bonaerense de Quilmes que incluso estuvo en poder del exarquero Gastón Sessa, quien contó que recibía multas desde Córdoba por infracciones cometidas por el BMW X1 a pesar de no haber viajado a esta provincia. Cuando se detectó que había una camioneta “melliza”, el deportista devolvió la suya. El exlegislador está procesado por la Justicia federal como supuesto depositario infiel continuado de un vehículo judicializado.

González fue suspendido como legislador en noviembre de 2022, un mes después del choque fatal, y lo apartó del cargo.

Investigación por enriquecimiento

El fiscal federal Maximiliano Hairabedian imputó a González por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado, al advertir “incrementos apreciables y legalmente injustificados” que “no se condicen con la situación patrimonial previa, operaciones e ingresos legítimos declarados por González” y por su entonces esposa, Emma Beatriz Senesi. La mujer murió.

Familiares del diputado de Hacemos por Córdoba Oscar González retiran bolsos de la camioneta, ante la vista de la policía, inmediatamente después del choque en Altas Cumbres en el que murió una mujer que iba en otro auto, y dos adolescentes resultaron gravemente heridas ElDoce.tv

El planteo es que, entre 2005 y 2021, González se habría enriquecido ilegalmente; en ese período fue diputado nacional, ministro en Córdoba y presidente de la Legislatura provincial. El fiscal Hairabedian apuntó que “pasó de manera injustificada” de gestionar US$ 24.000 en 2008 a US$ 68.680 en 2012, para llegar a US$ 92.158 en 2016. Ese mismo monto lo mantuvo en su declaración patrimonial de 2021, a pesar de la incorporación de inmuebles a su patrimonio.