“Le suplico que me crea”: un detenido por el triple crimen insistió que el móvil fue el robo de 400 kilos de droga

“Le suplico a la Justicia que me crea, porque todo lo que estoy contando es verdad”, sostuvo en un escrito Víctor Sotacuro Lázaro, uno de los sospechosos detenidos por su presunta participación en los homicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos mutilados fueron enterrados en el fondo de una casa de Florencio Varela. Después, el imputado amplió su declaración indagatoria ante el fiscal de La Matanza Adrián Arribas, a cargo de la investigación, y como hizo su sobrina Milagros Florencia Ibañez, también presa en el marco de la causa, afirmó que el móvil del triple crimen fue una venganza por el robo de 300 o 400 kilos de cocaína.

Así se desprende de una nueva ampliación de la declaración indagatoria de Sotacuro Lázaro, un ciudadano peruano de 31 años, apodado Chato, a la que tuvo acceso LA NACION.

“El lunes [por el 22 de septiembre pasado] me enteré por Idone que todo lo que había pasado [los homicidios] lo había hecho David porque le habían robado su mercadería. Creo que eran 300 o 400 kilos [de droga]”, afirmó Sotacuro Lázaro.

Por Idone, Sotacuro Lázaro se refería a Alex Roger Ydone Castillo, un sindicado narco y pareja de su sobrina con orden de captura nacional e internacional por su presunta participación en el triple. Y cuando nombró a David lo decía por David Morales Huamani, conocido como El loco David o Tartamudo, quien también se encuentra prófugo

Milagros Florencia Ibáñez una de las detenidas por el triple crimen de Florencio Varela Policía bonaerense

La semana pasada, cuando amplió su declaración indagatoria, Ibañez había hablado del robo de 400 kilos de cocaína.

“Ese martes [por el 23 de septiembre] a la noche, Alex [por Ydone Castillo] me pidió que lo acompañara a dejar el auto en Quilmes. Cuando volví, lo senté y le pedí que me contara qué estaba pasando. Me dijo que había comprado droga —no sé cuánto, pero varios kilos—, que la habían adquirido en conjunto con otros, mucha más droga. Me contó que dos días antes del hecho [del triple crimen] se la habían robado: casi 400 kilos de droga. Me dijo ‘perdí plata’. Entonces siguió contando que el 19 [de septiembre], en realidad, no iban a lastimar a las tres chicas, sino que iban a apretar a un tipo para sacarle información sobre dónde estaba la droga”, había dicho la joven, quien, al igual que su tío, es defendida por los abogados Agustina Vivas Ferlin y Guillermo Endi.

Hoy, cuando Sotacuro Lázaro habló del robo de los “300 0 400 kilos de mercadería”, el fiscal Arribas le preguntó quién había sustraído la droga, el sospechoso respondió: “No” y agregó que se fugó por consejo de Ydone Castillo, ya que uno de los autos utilizados en el plan criminal estaba a su nombre . Finalmente, fue atrapado en la ciudad boliviana de Villazón en la frontera norte del país.

“En el viaje me di cuenta de que era inútil [fugarse], que tenía que presentarme ante la justicia para relatar los hechos, porque yo no tenía nada que ver, fui subido a este problema por Alex, al igual que Florencia. Suplico nuevamente a la Justicia que ante los datos que estoy relatando, que comprueben todo y se den cuenta que yo no tengo nada que ver. Me contacté con un abogado y quedamos en que yo volvía para presentarme públicamente para así resguardar mi seguridad también. A las horas finalmente me detienen en el hotel. Destacar que a mí nunca me llamaron por el apodo ‘el duro’, mi apodo es ‘el chato’”, dijo hoy en su ampliación de la declaración indagatoria.

Las víctimas del triple crimen

La aclaración del apodo tiene un motivo. La semana pasada, otra de las detenidas, Celeste Magalí González Guerrero, otra de las detenidas, había identificado a Sotacuro Lázaro con el apodo de “el duro”.

El fiscal Arribas le preguntó a González Guerrero si conocía los motivos por los que mataron a las víctimas, la sospechosa afirmó: “Porque le robaron 30 kilos de cocaína al Duro. Dos de las chicas fueron, sé que una era Brenda, pero la otra no sé quién fue. Aunque creo que la de 15 años [por Lara] no tenía nada que ver. Duro estaba por encima de Julio [por Pequeño J, como se conoce a Tony Janzen Valverde Victoriano, el hasta ahora sindicado como teórico autor intelectual de los homicidios y preso en Perú a la espera de que se resuelva su extradición], era el que le daba órdenes”, respondió.

Después, cuando los funcionarios judiciales le mostraron fotografías de los sospechosos, González Guerrero identificó al Duro como Sotacuro Lázaro, otro de los detenidos. Dijo que Pequeño J se refería a él como su tío.