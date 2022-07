Leonardo Cositorto habló desde la cárcel sobre una “conspiración” de empresarios y medios

Desde la cárcel cordobesa de Bouwer, el CEO de Generación ZOE, Leonardo Cositorto, habló sobre una conspiración de empresario y medios. “Yo fui víctima, ocho meses atrás, de los medios televisivos”, aseguró, luego de más de 100 días detenido.

“Son medios comprados, alineados con la Justicia”, cuestionó Cositorto. El presunto “Esquema Ponzi” liderado por el coach ontológico Leonardo Cositorto es investigado actualmente en la Justicia de Corrientes, en Rosario, en Salta, en el fuero federal de Comodoro Py bajo sospechas de lavado y principalmente en Villa María, donde Zoe había montado su principal oficina en el interior del país para captar inversores, tal como publicó LA NACION.

En mayo, Cositorto fue detenido con prisión preventiva, acusado de asociación ilícita y estafas reiteradas.

“A mí me empiezan a condenar públicamente, como lo hacen con este tema mediático. El dinero manda también en la justicia. Sin ninguna prueba me ponen a mí como el rey de la estafa. No sé a quién estafábamos ayudando a 110.000 personas a nivel mundial”, sostuvo Cositorto, en declaraciones a C5N.

“Cuando aparece la primera denuncia en Villa María, que logrna quebrar un local, siempre sobornando. Con un atraso de tres días, detienen a 25 personas. No solamente me mandan a detener a mí, sino a familias completas”, planteó.

Leonardo Cositorto

En ese sentido, insistió: “Quiero hablar en nombre de los 4000 detenidos que hoy están lejos de sus familias, están destrozados los negocios y los lazos familiares. Es vergonzoso este grupo de fiscales verticalistas”.

Y continuó: “Luego te aprietan porque si no te declarás culpable en un abreviado te dicen que te van a mandar a un juicio donde dicen que te van a dar entre ocho y 10 años. Entonces termina teniendo una cierta efectividad. Hay un número enorme de personas detenidas que no podemos trabajar”.

“El 16 de septiembre vamos a seguir operando. Nosotros nos dedicamos a la educación, al turismo y a pagar el 7,5%, que fue la gran difamación que me hicieron a mí en un país donde el dólar sube 37% en este mes y el bitcoin subió un 20% en una semana. No sé qué tanto alarde por un 7,5%”, explicó.

“Perdimos 156 millones de dólares porque tres graciosos de Twitter, más unos cuantos empresarios corruptos, y una línea política decidieron quitarnos del mercado. Terminan ellos con la espalda oxidada cortando siempre hacia abajo. Yo acá no veo a ningún político corrupto detenido. Yo pido la libertad de todos los que están en prisión preventiva”, dijo Cositorto.

En una entrevista en la que afirmó cosas contradictorias y evitó algunas preguntas, este hombre, con prisión preventiva por estafa, advirtió que la “campaña de difamación” en su contra también fue “financiada” por grandes empresarios: “Los dueños de Mercado Pago, de Ualá”, dijo. Además, agregó que su empresa Zoe ayudaba a más de 100 mil personas en todo el mundo y que se dedicaba a negocios financieros y coaching. No negó, por otro lado, que gente cercana a él está haciendo una colecta para pagar su fianza.

Por otro lado, convocó a una marcha en Córdoba el próximo 27 de julio a las 11, en la puerta de un centro comercial.