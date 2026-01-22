Lo anunció Monteoliva: la tasa de homicidios fue la más baja de este siglo y los robos disminuyeron más de 20% en 2025

Las estadísticas preliminares elaboradas por el Ministerio de Seguridad Nacional marcaron un quiebre histórico en los principales indicadores del delito en 2025. Según el relevamiento interno presentado por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, la tasa de homicidios dolosos cayó a 3,7 por cada 100.000 habitantes, el nivel más bajo registrado en lo que va del siglo y el segundo año consecutivo en alcanzar un mínimo histórico dentro de la serie oficial . La reducción interanual fue del 5,6% al pasar de 4,4 en 2023 a 3,7 en 2025, con 1705 víctimas durante el año pasado frente a 2047 relevadas en 2023. Atentamente, a un costado del escenario, el jefe de de Gabinete, Manuel Adorni escuchó la presentación.

El informe detalla que este descenso no fue uniforme en el territorio, sino que estuvo fuertemente concentrado en las jurisdicciones incluidas en el Plan 90-10, donde se registró el 70% de la baja total. Además, el mapa crítico del delito letal se achicó: el área donde ocurre el 90% de los homicidios, concentrada en un porcentaje mínimo del territorio nacional, pasó de 193 municipios en 2023 a 180 en 2025 , lo que implica una reducción significativa del núcleo más violento del país.

La ministra señaló que la tendencia descendente de los homicidios dolosos se sostuvo durante los últimos dos años y atribuyó parte del resultado al despliegue del Plan Bandera en Rosario desde 2024, donde se verificaron “resultados significativos” según la evaluación oficial.

De acuerdo con la presentación, entre 2023 y 2025 se evitaron 322 homicidios, según la comparación de los registros preliminares del Ministerio de Seguridad Nacional para ambos períodos.

Monteoliva destacó que Argentina mantiene, por segundo año consecutivo, la tasa de homicidios más baja de la región, de acuerdo con las estadísticas oficiales comparadas con los datos registrados en los países limítrofes y en Latinoamérica.

Según el detalle presentado, 15 jurisdicciones redujeron su tasa de homicidios durante 2025, un comportamiento que el Ministerio interpreta como una consolidación del descenso más allá de los distritos más críticos.

En paralelo, las zonas de Rosario donde se desplegaron fuerzas federales bajo el Plan Bandera mostraron caídas aún más pronunciadas. De acuerdo con el informe preliminar, la ciudad registró una baja del 22% respecto de 2024 y una reducción acumulada del 70% desde el inicio de la actual gestión, una cifra que el Gobierno destaca como evidencia del impacto del refuerzo de presencia federal en los puntos de mayor conflicto.

La ministra indicó que el 19% de los homicidios registrados en 2025 estarían vinculados al crimen organizado. Señaló además que, según datos de la ONU, el promedio mundial de homicidios asociados a organizaciones criminales es del 22%, mientras que en Latinoamérica asciende al 51%, lo que ubica la proporción local por debajo de ambos niveles.

Durante la exposición, Monteoliva mencionó que provincias como Mendoza, Tucumán, Córdoba y Buenos Aires mostraron una baja en sus indicadores letales, acompañando la tendencia general registrada en el país.

En Rosario, dentro de las zonas patrulladas por fuerzas federales, se reafirmó una baja del 22% en los homicidios respecto de 2024, según la actualización presentada en la conferencia.

El otro indicador que acompañó este descenso fue el de los robos, tanto simples como agravados. Tras varios años sin variaciones significativas, en 2025 se registró una caída interanual del 20,8%, con una tasa que pasó de 1007 casos cada 100.000 habitantes en 2024 a 798 en 2025. Se trata del valor más bajo de toda la serie oficial y el único comparable con el nivel documentado en 2020, durante el período de confinamiento por la pandemia. Según el relevamiento, la baja alcanzó a todas las categorías que integran este indicador, lo que para las autoridades sugiere una tendencia generalizada de descenso.

En relación con los robos —simples y agravados—, Monteoliva subrayó que la tasa alcanzada en 2025 es similar a la registrada en 2020, aunque sin el contexto excepcional de confinamiento sanitario que había influido en los números de aquel año.

Los datos presentados forman parte del informe interno que el Ministerio de Seguridad Nacional utiliza como base antes de la consolidación definitiva de las cifras anuales. Los números corresponden al corte preliminar de 2025 y, según se indicó durante la presentación, mantienen la tendencia de reducción sostenida que se viene observando desde el inicio de la gestión.

La ministra afirmó que hubo una baja homogénea en la tasa de robos simples y robos agravados en todas las jurisdicciones incluidas en el relevamiento preliminar.

Como parte de la explicación del descenso, señaló que parte del desplazamiento del delito común se corresponde con un incremento de robos y estafas digitales, fenómeno que el Ministerio viene monitoreando en paralelo.

La exposición de Monteoliva se realizó este jueves en la sede del Ministerio de Seguridad Nacional, situada en avenida Gelly y Obes 2289, donde ambos funcionarios destacaron el impacto de los planes focalizados y la consolidación de una tasa de homicidios que, por segundo año consecutivo, se ubica en el mínimo histórico del registro oficial.

Noticia en desarrollo.