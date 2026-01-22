Secuestraron 27 toneladas de un químico clave para la producción de pasta base y cocaína

“Transportaban carbonato de sodio de manera ilegal. Un químico clave para la producción de pasta base y cocaína. Gendarmería Nacional frenó el camión en Córdoba y dio un golpe directo a la producción de droga. Contra el narcotráfico, desde la raíz”.

Así, la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, anunciaba en su cuenta de la red social X el secuestro, en Córdoba, de 27 toneladas y media de carbonato de sodio. La carga no tenía la documentación respaldatoria.

El secuestro, según informaron fuentes de la Gendarmería Nacional, ocurrió a la altura del kilómetro 708 de la ruta nacional 35, durante un procedimiento hecho por personal del Escuadrón de Seguridad Vial Santa Catalina.

Los 27.500 kilos del citado químico estaban cargados en un camión con acoplado que había salido de la provincia de Río Negro y se dirigía hacia Catamarca.

“Los gendarmes descubrieron que el chofer transportaba bolsas de grandes dimensiones que contenían 27.500 kilos de carbonato de sodio, los cuales eran llevados sin la autorización correspondiente", dijeron fuentes de la fuerza federal de seguridad.

Con intervención del Juzgado Federal y de la Fiscalía Federal de Río Cuarto, los efectivos de la Fuerza procedieron a la incautación de la totalidad de la sustancia y a labrar las actuaciones en infracción al artículo 44 de la ley sobre estupefacientes.

Los gendarmes que participaron del operativo tuvieron la orientación de un inspector de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad Nacional.

El carbonato de sodio, además de sus múltiples usos industriales, es considerado un precursor químico porque puede intervenir en distintas etapas de la elaboración de pasta base y clorhidrato de cocaína, según procedimientos detectados en investigaciones y operativos recientes.

Conocida también como ceniza de soda o barrilla, se trata de una sal inorgánica de fórmula Na₂CO₃. Se presenta como un sólido blanco, altamente soluble en agua y con reacción alcalina, lo que lo hace útil como regulador de pH.

Tiene una amplia aplicación industrial: se utiliza en la fabricación de vidrio, jabones, detergentes, papel, textiles y en procesos de limpieza por su capacidad para disolver grasas. Es uno de los compuestos químicos más producidos a nivel global y puede obtenerse mediante procesos industriales como el Solvay.