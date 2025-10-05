Lo buscaban desde 2023: persecución, disparos y captura del último prófugo por un brutal crimen en San Antonio de Padua

La mañana del sábado comenzó con tensión en Ituzaingó: un operativo que se había planificado durante semanas terminó con la captura de un hombre buscado por uno de los crímenes más resonantes de San Antonio de Padua. La secuencia incluyó seguimiento, choque de vehículos y disparos, y cerró una etapa de la investigación que llevaba casi dos años activa.

Un operativo de la Dirección Departamental de Investigación (DDI) Morón culminó este sábado con la detención de Víctor Ricardo Martín Fernández Galarza, de 35 años, prófugo desde el 9 de junio de 2023 por el homicidio de Gabriel Esteban Izzo y el violento asalto a su esposa, Silvana Petinari, ocurrido en San Antonio de Padua.

La pareja sufrió una entradera en su casa; Izzo murió de un disparo en la cabeza y Petineri recibió en disparo en un ojo, pero logró sobrevivir Facebook

Fernández Galarza fue localizado en la localidad de San Alberto, partido de Ituzaingó, luego de una extensa investigación que permitió identificar el número telefónico que utilizaba y el vehículo en el que se movilizaba: una Nissan Kicks blanca, dominio AD349BE, con numeraciones de chasis y motor adulteradas.

Cuando los efectivos detectaron el rodado sobre las calles Aguaribay y Haití, iniciaron un seguimiento que finalizó en la calle Portugal, donde el sospechoso descendió armado, apuntó con su pistola contra los agentes y se inició un enfrentamiento. Durante la persecución, uno de los móviles impactó contra el vehículo del prófugo, bloqueando su paso y permitiendo su aprehensión.

Parte de los objetos secuestrados dentro del vehículo en el que se movía el prófugo Policía bonaerense

El detenido presentaba una herida de arma de fuego en la zona lumbar, por lo que fue asistido por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) Ituzaingó que lo trasladó al Hospital Güemes de Haedo, donde los médicos confirmaron que la lesión no revestía gravedad.

En el lugar intervino Policía Científica bonaerense con asiento en Morón, que secuestró una pistola Bersa Thunder calibre 380 con 14 municiones, además de precintos plásticos, pasamontañas, guantes negros y un teléfono celular.

El caso está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (FI) N°5 y del Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial de Morón. Desde el Ministerio Público Fiscal se dispuso el secuestro formal de los elementos y se constató que no se adoptará medida alguna contra el personal interviniente.

Fernández Galarza está prófugo desde junio de 2023 Ministerio de Justicia bonaerense

La investigación se vincula con el crimen ocurrido el 9 de junio de 2023, cuando cuatro hombres armados irrumpieron en la vivienda de Izzo y Petinari mientras dormían. El empresario repelió la agresión con su arma de fuego, pero recibió un disparo mortal y su esposa también fue herida de gravedad. Finalmente, fueron detenidos tres de los sospechosos, mientras que Fernández Galarza permanecía prófugo hasta este sábado .

En marzo, los investigadores recibieron una pista en el marco del programa de recompensa que otorgaba $2.000.000 por datos certeros sobre el paradero de Fernández Galarza. En ese momento, se activó un megaoperativo en una quinta de General Rodríguez.

El dato señalaba que el sospechoso asistiría al cumpleaños de una sobrina política en una propiedad situada en José Mármol al 400. El despliegue incluyó un dron para cubrir el perímetro y seguir movimientos dentro del predio. Sin embargo, el prófugo no apareció.

En cambio, la secuencia aérea permitió ver a un hombre que escapaba en un cuatriciclo; al interceptarlo, los agentes descubrieron que no era el buscado por el homicidio, sino Alan Leonel Lugo, apodado Enano, con un pedido de captura vigente desde el 15 de mayo de 2018 por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, requerido por el Juzgado de Garantías N°4 de Morón.

Así fue la detención de el "Enano"

Aquel procedimiento dejó, no obstante, un mapa más preciso de los entornos y rutinas que los investigadores asociaban al prófugo. El uso del dron evidenció movimientos sospechosos dentro de la quinta y reforzó la hipótesis de que Fernández Galarza contaba con apoyo logístico para evadir a la policía. Aunque el objetivo de aquel día no se cumplió, el operativo permitió actualizar líneas de trabajo, chequear domicilios y depurar información aportada de manera anónima.

Tras el crimen de Izzo, las primeras medidas condujeron al secuestro de un Volkswagen Gol que había sido registrado por cámaras de seguridad municipales. El vehículo fue hallado frente a un local comercial de su dueño, identificado como Rodríguez Sierra. Él aseguró que el auto era usado por empleados de sus negocios.

En registros efectuados poco después, los investigadores secuestraron armas de fuego —entre ellas una pistola calibre 380 y una Bersa 9 milímetros— y distintos elementos vinculados a la causa en la pizzería Lo de Cata, en Castelar Sur, y en locales linderos pertenecientes al mismo propietario. Pericias posteriores establecieron que a Izzo le dispararon con una pistola 380 como la secuestrada en ese procedimiento.

El "Enano" Lugo fue detenido en marzo Policía bonaerense

El informe de autopsia estableció que Izzo recibió cuatro impactos de bala: el mortal fue en el cuello. Además, los delincuentes le provocaron heridas con un arma blanca. La reconstrucción pericial de la escena, en particular el hallazgo de manchas hemáticas que no pertenecían a las víctimas, reforzó la hipótesis de que uno de los asaltantes resultó herido durante el enfrentamiento dentro de la vivienda.

Casa donde asesinaron al empresario Gabriel Esteban Izzo en San Antonio de Padua

Esa pista se alineó luego con otros elementos que, el 19 de junio de 2023, llevaron a los investigadores a señalar a Fernández Galarza como uno de los autores del ataque.

Con el correr de los meses, la pesquisa avanzó con detenciones y elevaciones a juicio de presuntos cómplices, mientras la línea dedicada a ubicar a Fernández Galarza se mantuvo activa.

En ese contexto se enmarca el operativo de marzo en General Rodríguez y, ahora, el despliegue que permitió su captura en San Alberto, Ituzaingó. El hallazgo de la Nissan Kicks con numeración adulterada y la identificación del número de teléfono que usaba el sospechoso funcionaron como llaves para acotar su radio de circulación y seguir sus movimientos hasta el momento de la aprehensión.