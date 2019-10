Los polémicos mensajes de Andrés Calamaro tras la muerte de Lucas Carrasco

El cantante señaló que el periodista "no fue un violador, ni un delincuente" y aseguró que fue una "víctima" Fuente: Archivo

Tras la noticia de la muerte del Lucas Carrasco, las redes sociales se llenaron de mensajes y comentarios en torno a su deceso, y también al hecho de que el bloguero había sido condenado a 9 años de prisión por abuso sexual en el mes de septiembre.

En este contexto, hubo una serie de tuits que llamaron la atención y despertaron reacciones de repudio por parte de otros usuarios. Se trata de los mensajes en defensa de Carrasco que emitió el cantante Andrés Calamaro. Entre otras cosas, el artista asegura que el periodista "no fue un violador, ni un delincuente".

"Lucas... caramba, que putada. Hay que decirlo, no era violador ni delincuente. Lo condenó la ley del hashtag ... El odio al hombre, la estética del rencor. LA VICTIMA CARRASCO ... Sabemos que es así", escribió el músico en su cuenta de Twitter.

Más tarde, Calamaro escribió: "Lucas Carrasco... no lo puedo creer. Nos conocimos de estas redes, un agitador bohemio, encendido... No presumía de conducta precisamente... No fue un violador ni un delincuente. Muerto demasiado joven. QEPD".

En el mismo hilo de su mensaje, el compositor escribió otro texto: "No fue declarado culpable de violación, estaba en relaciones consentidas pero borracho. Le acusaron de abuso".

Los mensajes de "el Salmón" no tardaron en recibir respuestas de repudio por parte de otros usuarios. Pero, lejos de retractarse por sus dichos, Calamaro respondió: "(Carrasco) es la víctima del delirio colectivo y lo sabemos. Lo condenó la ley del hashtag. El odio al hombre. Culpable de haber leído mas libros que la media. Condenado por relaciones consentidas".

"Andrés, no fue víctima de ningún delirio de ninguna red social. Tuvo un juicio y fue encontrado culpable. Era un violador", fue la respuesta de la usuaria Floy Pinkerton.