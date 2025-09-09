En Singapur, el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, fue reelecto como presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (AIF).

Por otros tres años, Mahiques representará a procuradores y fiscales de 175 países. La AIF es una organización no gubernamental y apolítica, la única red mundial de fiscales, según se informó en una gacetilla de prensa.

Mahiques fue reelecto durante la 30ª Conferencia anual y Asamblea General de la organización internacional, que se realizó en Singapur.

Según se informó oficialmente, Mahiques aprovechó la ocasión para mantener reuniones bilaterales con los Procuradores de China, Países Bajos, Japón y Armenia, entre otros. La IAP representa a más de 250.000 fiscales en más de 175 países.

Luego de abrir la ceremonia junto al presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, Mahiques sostuvo que en este mandato se enfocará en promover estrategias para establecer criterios legales comunes a los regímenes jurídicos de todo el mundo, en crímenes trasnacionales complejo.