Malvinas Argentinas: familiares de una joven golpeada por dos alumnas atacaron a maestras de una escuela con agua hirviendo

Un grupo de familiares atacó con agua hirviendo a dos maestras de la escuela N° 29 “Hipólito Bouchard”, en Pablo Nogués, en el municipio bonaerense de Malvinas Argentinas, luego de que su hija se viera envuelta en una pelea callejera con otras dos alumnas.

El caso de violencia escolar empezó el viernes por la mañana a metros del colegio, ubicado entre las calles Valparaíso y Maure, cuando Brisa fue atacada a plena luz del día por dos compañeras, de 16 años, que la arrojaron al piso y la golpearon. El momento de la agresión quedó registrado en un video que, en las últimas horas, se viralizó en redes sociales.

“¡Rompele la boca! ¡Dale la cabeza contra el piso! Eso te pasa por meterte con un macho ajeno”, se escucha que le grita una de las atacantes a su cómplice, mientras Brisa yace en el suelo intentando defenderse.

Violencia en las escuelas: nuevo ataque de padres

Ese mismo día por la tarde, siguió el conflicto .Según las versiones brindadas por la escuela, familiares de Brisa -en los que se incluye a la madre y las tres hermanas de Belén-, se acercaron hasta la institución, tiraron abajo el portón del comedor y agredieron a dos auxiliares docentes con golpes y arrojándoles el agua hirviendo provista para el mate cocido de la merienda de los alumnos del turno tarde.

No obstante, en diálogo con LN+, la madre de Brisa, Belén, desmintió lo sucedido y en cambio explicó: “A mi hija le pegaron entre dos: ellas son hermanas”, detalló Belén. “Brisa estaba saliendo de la escuela y a dos cuadras la agarraron. Una de atrás y la otra de adelante”, agregó.

En sus declaraciones a la prensa, Belén desmintió esta versión, aunque sí reconoció la presencia de su familia en el lugar. “La gente de la escuela no quería dejar salir a mi hija: la retuvieron adentro. Mi mamá y mis hermanas querían entrar, pero no las dejaron”, manifestó la mujer.

Consultada por los disparadores de la pelea, la madre desconoció los motivos y dijo que “se trata de asuntos de adolescentes”. Según la mujer, luego de la agresión, Brisa volvió a la escuela en búsqueda de socorro, donde se inauguró otro foco de violencia.

Se convocó a una marcha en reclamo por el ataque a los maestros

La otra menor de 16 años involucrada en la pelea no fue identificada. A partir del suceso, se supo que entre ambas alumnas preexistía una mala relación. “Ahora mi hija se está recuperando. Le hicieron placas y radiografías. Y también le dejaron el hombro dislocado”, concluyó Belén.

Por su parte, Laura Sosa, una de las docentes del colegio, se expresó con una publicación en Facebook donde denunció las agresiones: “Las compañeras que estaban preparando la merienda para los chicos fueron atacadas, insultadas y rociadas con mate cocido caliente, sufriendo quemaduras y un shock emocional enorme. La violencia se dirigió principalmente hacia ellas, que estaban cumpliendo con su tarea cotidiana de alimentar a nuestros estudiantes".

En ese sentido, añadió: “En cuestión de segundos se nos pidió que nos encerremos en las aulas con los alumnos, sin poder movernos, sin saber qué estaba pasando mientras escuchábamos gritos, golpes y corridas. No podemos dejar de pensar qué habría ocurrido si este episodio sucedía diez minutos después, cuando el comedor hubiera estado lleno de chicos y personal”.

En tanto, desde Docentes Autoconvocados de Malvinas Argentinas, convocaron a una marcha para el martes en reclamó por las agresiones sufridas por las maestras del colegio y advirtieron que “los hechos de violencia sobre la docencia y auxiliares son cada vez más frecuentes”.

“Hasta el momento ni Suteba, el FUDB, ATE, UPCN, SOEME, se pronunciaron públicamente ante estos hechos, como tampoco convocaron a ninguna medida de protesta, dejando a las compañeras en el habitual abandono y desprotección, como ya lo han hecho en otras oportunidades”, manifestaron en un comunicado difundido por redes sociales.