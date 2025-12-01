Violencia escolar: dos adolescentes se trenzaron a golpes y los familiares le tiraron agua hirviendo a los docentes

El viernes por la tarde a dos cuadras de la escuela N° 29 “Hipólito Bouchard”, en Pablo Nogués, al norte del conurbano bonaerense, dos alumnas de esa institución se trenzaron a golpes. LN+ fue hasta el lugar y dialogó con Belén, madre de Brisa, una de las adolescentes involucradas, quien compartió su versión de los hechos. Como consecuencia del enfrentamiento, el personal docente también fue agredido.

Violencia en las escuelas: nuevo ataque de padres

“A mi hija le pegaron entre dos: ellas son hermanas”, detalló Belén ante el micrófono de LN+. “Brisa estaba saliendo de la escuela y a dos cuadras la agarraron. Una de atrás y la otra de adelante”, agregó.

Consultada por los disparadores de la pelea, la madre desconoció los motivos y dijo que “se trata de asuntos de adolescentes”. Según la mujer, luego de la agresión, Brisa volvió a la escuela en búsqueda de socorro, donde se inauguró otro foco de violencia.

Belén, madre de Brisa, en diálogo con LN+

Según las versiones brindadas por la escuela, familiares de Brisa -en los que se incluye a la madre y las tres hermanas de Belén-, se acercaron hasta la institución, tiraron abajo el portón del comedor y agredieron a dos auxiliares docentes arrojándole el agua hirviendo provista para el mate cocido de la merienda de los alumnos del turno tarde.

En sus declaraciones a la prensa, Belén desmintió esta versión, aunque sí reconoció la presencia de su familia en el lugar. “La gente de la escuela no quería dejar salir a mi hija: la retuvieron adentro. Mi mamá y mis hermanas querían entrar, pero no las dejaron”, manifestó la mujer.

La otra menor de 16 años involucrada en la pelea no fue identificada. A partir del suceso, se supo que entre ambas alumnas preexistía una mala relación. “Ahora mi hija se está recuperando. Le hicieron placas y radiografías. Y también le dejaron el hombro dislocado”, concluyó Belén.

“No se entiende este nivel de violencia”

Leticia, representante gremial de los auxiliares docentes agredidos con agua hirviendo, aseguró ante un móvil de LN+ que “se trató de un hecho aislado” y que “debería haber más seguridad para el cuidado de los profesionales”. Además, hizo hincapié en la imposibilidad de brindar mayores detalles del caso “porque todo se encuentra bajo investigación judicial”.

Leticia, representante gremial de las docentes

Consultada sobre el porqué de la reincidencia de este tipo de situaciones en instituciones educativas, Leticia apuntó: “No se entienden estos niveles de violencia que se genera. Nuestro trabajo consiste en resguardar a los menores, docentes y directivos”.

La postal de la agresión del agua hirviendo y el mate cocido

En referencia al rol docente, expuso: “Ellos no pueden hacer más de lo que hacen. Les faltan herramientas para poner límites. Por ejemplo, mayores sanciones: poder apartar a estos jóvenes y trabajar en conjunto con las familias”.