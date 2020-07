Habló la madre al que le robaron el auto con su hijo de seis años adentro

"Les dije que se llevaran el auto, pero que me dieran a mi nene", dijo entre lágrimas esta mañana Claudia, la mujer que ayer por la tarde sufrió un violento robo en la puerta de su casacuando un par de delincuentes la abordaron para robarle el auto en el que se encontraba Mateo, su hijo de seis años.

"Calculo que no lo vieron, por eso me decían que no me lo querían dar. Mi nene se había acostado en el asiento de atrás y yo me iba a trabajar. Llevaba a mi nene a la casa de mi mamá, que vive a seis cuadras. Somos peluqueros, empezamos a trabajar el lunes. Los vi venir y lo primero que hice es correr por el nene. Era lo único que me importaba", explicó Claudia a un móvil del noticiero de Telefe.

Claudia relató que su hijo le gritaba "Mamá, mamá" desde adentro del auto. Además, explicó que luego de sacar el auto hacia la vereda, bajó para cerrar la puerta de su casa. "Siempre miro a las esquinas para ver que no venga nadie", dijo, y señaló que, al mirar hacia la izquierda, se dio cuenta de que dos hombres caminaban hacia el auto.

"Siempre salgo mirando, porque siempre tuve ese mismo miedo. El auto es de dos puertas, así que mi miedo era ese, que me vinieran a sacar el auto y yo no pudiera sacar a mi hijo de adentro. Si me quedaba cinco minutos más en el auto, esto no pasaba y ellos hubieran seguido", relató visiblemente afectada.

Claudia explicó que cuando los delincuentes se subieron al auto, ella empezó a pegarles con la cadena con la que cierra el portón de su casa y con un manojo de llaves. Y que luego de que la tiraron al suelo y escaparon con el auto, ella los corrió.

"Yo caí al piso y rodé un poco más porque mi miedo era que me pisaran, que me mataran, y no poder salvar a mi hijo. Porque solo me importaba mi hijo. En el auto había material que nos costó mucho conseguir, pero lo único que me importa es mi hijo. Mi miedo era no poder recuperar a mi hijo", relató.

"Los vecinos escucharon y encendieron la alarma vecinal y entonces, a las dos cuadras, lo tiraron a la calle. Mateo me dijo: "Me tiraron, mamá". Yo vi que frenaron, lo manotearon y lo tiraron. Es un dos puertas, tienen que levantar para adelante el respaldo del asiento. A mi nene lo golperaron, lo tiraron. Es terrible. Él me cuenta eso. Me dijo: «Cuando quería bajarme, me empujaron, yo no les pegué, yo quería bajar»", explicó Claudia de ese terrible momento.

Sobre cómo está el pequeño tras el robo, Claudia señaló: "Mateo vomitó de los nervios, le costó dormir, le contamos cuentos hasta que se durmió, pero nosotros somos los que no dormimos".

Ya quebrada, expresó: "Es mi único hijo y me costó mucho tenerlo, casi lo pierdo en un embarazo y casi me lo arrebatan otra vez, pudo haber pasado cualquier cosa. No me importó que tenían armas, yo quería a mi bebé conmigo".

Inseguridad en la provincia

Por su parte, Rubén, el esposo de Claudia y padre de Mateo contó que ambos son peluqueros, que tiene un local que abrieron el lunes tras el permiso en el marco de la cuarentena por coronavirus, y que es muy difícil vivir con la inseguridad en el barrio.

"Ella es una leona. Me vine corriendo porque estaba en la peluquería", dijo y señaló: "Berni sale a hacerse el Rambo...¿y la seguridad en la Provincia? Ayer en la comisaría había más detenidos que policías están saturados. Esto no va más. La policía hace lo que puede. Pero los delincuentes tiene más derechos humanos y libertades que nosotros".

Además, la pareja contó que ya sufrieron dos robos en su casa cuando ellos no estaban presentes y que todos los vecinos tiene cámaras por el peligro que corren con los robos.

"A mí me enseñaron a ganarme la vida con el trabajo, dignamente. Pero veo que no vale nada. Explicarle a mi hijo las dos primeras veces que nos robaron fue difícil, pero ahora explicarle este robo es más difícil (...). A mí me enseñaron a ganarme la vida con mi trabajo. Pero eso no vale nada", concluyó Claudia angustiada.