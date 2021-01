La psiquiatra de Maradona, Agustina Cosachov Crédito: Captura

El equipo especial de fiscales que investigan las circunstancias que rodearon la muerte de Diego Armando Maradona podrán analizar los datos que había en los teléfonos celulares de la psiquiatra del astro del fútbol mundial y que, después de un backup informático, habían sido subidos y encriptados con una clave a la denominada nube.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. Hoy, cuando los expertos informáticos se preparaban para ingresar manualmente a los teléfonos celulares de Agustina Cosachov, dos móviles iPhone, la defensa de la psiquiatra que atendía Maradona aportó la clave que permitió acceder al backup subido al Icloud.

"Ahora que se pudo acceder a la información encriptada en la nube se comenzará a analizar documentos y mensajes, tanto de texto como de voz de WhatsApp que tengan relación a la atención médica que le prestaron a Maradona durante su internación domiciliaria en la casa que le alquilaron en el barrio cerrado San Andrés, en Tigre, donde murió el 25 de noviembre pasado", explicaron las fuentes consultadas.

Los dos teléfonos celulares de Cosachov ya habían sido peritados el 11 de diciembre pasado con el software UFED (Dispositivo Universal de Extracción Forense, según sus siglas en inglés), pero solo se logró acceder a la información que había en ese momento y no a los datos guardados en el Icloud, ya que tenía una contraseña que no fue aportada por la psiquiatra porque "no la recordaba".

Según fuentes judiciales, la copia de seguridad subida a la nube había sido hecha el 30 de noviembre pasado a las 9, un día después de los allanamientos hechos en el domicilio y en el consultorio del neurólogo de Maradona, Leopoldo Luque.

Como hoy sí se aportó la clave no hizo falta hacer la apertura manual de los aparatos móviles y la información fue obtenida por medio del UFED, como sucedió con los datos extraídos de los teléfonos de Luque.

Leopoldo Luque y Diego Maradona, despés de la operación en la cabeza

La diligencia se hizo hoy en la Fiscalía General de San Isidro. Una vez finalizada la jornada, el abogado de la psiquiatra, Vadim Mischanchuk, cuestionó las "versiones malintencionadas" que sostenían "que Cosachov había borrado información o que había encriptado información para ocultarla".

"Eso es absolutamente falso y quedó demostrado hoy acá, en la fiscalía", sostuvo Mischanchuk en declaraciones a TN.

"Desorganización total"

Para determinar si hubo un delito en las circunstancias que rodearon la muerte de Maradona, ocurrida el 25 del noviembre pasado, el fiscal general de San Isidro, John Broyad, coordina un equipo especial de investigadores, integrado por su dos adjuntos, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, y la fiscal de Benavídez, Laura Capra.

Según se desprende de los elementos reunidos por los investigadores judiciales hasta el momento, la internación domiciliaria de Maradona "era una desorganización total".

El 3 de noviembre pasado, Maradona fue operado de un hematoma subdural en su cabeza en la Clínica Olivos. Nueve días después, sin tener el alta médica, fue externado y llevado a una casa del barrio San Andrés, donde murió.

En el documento donde se firmó la externación, se dejó constancia de que Maradona no tenía el alta médica, sino una externación y que Swiss Medical había propuesto continuar con un tratamiento psiquiátrico, clínico y de rehabilitación y toxicológico bajo la modalidad de internación en un centro de rehabilitación.

En uno de los párrafos se definió a Luque y a la psiquiatra Agustina Cosachov como el "equipo médico tratante" y se sostuvo que los profesionales "prescribieron, y la familia aceptó, el seguimiento y atención médica domiciliaria del paciente".

Ahora, el equipo especial de fiscales intenta determinar si Maradona murió como consecuencia de una "mala praxis" en la internación domiciliaria.

