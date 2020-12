Maradona. Preservaron seis muestras de ADN para evitar una potencial exhumación

Mario Baudry, es la pareja de Verónica Ojeda y representa al hijo menor de Diego Maradona en la causa judicial Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Guyot

Mario Baudry es la pareja de Verónica Ojeda. Pero ahora, además, representa a Dieguito Fernando Maradona Ojeda, de siete años, en la causa sobre la investigación de la muerte de Diego Maradona.El hijo del fallecido astro del fútbol mundial fue aceptado como particular damnificado en el expediente que, por ahora, esta calificado como homicidio culposo, delito que tiene prevista una pena de uno a cinco años de prisión.

Uno de los peritajes importantes para definir las circunstancias en las que falleció Maradona es el análisis que se inició ayer sobre las muestras tomadas al cuerpo del exfutbolista. Y Baudry aseguró que a su pedido fueron preservadas seis muestras de ADN que servirán tanto como contrapruebas ante una duda en las pericias como para futuros exámenes en reclamos de paternidad, algo que evitaría la exhumación del cadáver.

"Preservar las muestras de ADN no estaban dentro del pedido de la fiscalía, pero se accedió a nuestra petición. En ese momento estaba el abogado de Luque (el médico de Maradona) y no presentó objeciones No había otra parte interesada así que se aceptó la propuesta de guardar seis muestras de ADN", dijo Baudry en declaraciones a A24.

También señaló Baudry que tanto él como Ojeda tuvieron un contacto telefónico con la enfermera Dahiana Gisela Madrid, quien les relató algunas situaciones anormales en el cuidado del por entonces director técnico de Gimnasia y Esgrima. En esa charla se habría conocido que el exfutbolista sufrió un golpe en la cabeza por una caída ocurrida pocos días antes de su muerte y que no fue atendido en una clínica, pese a tratarse de un paciente que se recuperaba de una operación por un hematoma subdural.

"Técnicamente le hice muchas preguntas y la enfermera es muy sólida", dijo Baudry.

Y agregó que fue ella quien transmitió la frase: "En cualquier otra casa, Maradona no se hubiese muerto". Baudry, exfuncionario de confianza del ministro de Seguridad, Sergio Berni, aclaró que conoce "desde la facultad" al abogado de la enfermera, Rodolfo Baqué.

