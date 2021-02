Marcha de Ni Una Menos: “Estamos hartas de todas las muertes absurdas”

Frente al palacio de los tribunales porteños se hizo visible una vez más el reclamo por el constante ascenso de los casos más extremos de violencia de género. El femicidio de Úrsula Bahillo fue el impulso que llevó nuevamente a las calles a las manifestaciones que buscan respuesta frente a los ataques machistas, pero al nombre de la asesinada joven de Rojas se suman demasiados casos que exponen permanentes fallas en el sistema de protección a las víctimas.

Las voces en la marcha reflejan ese sentimiento colectivo de falta de reacción institucional frente a tantos episodios: “Estamos hartas de todas las muertes absurdas que hay en este país. Viví la violencia de género en primera persona y hoy sentí la obligación de venir junto a mi hija. Hay que cambiar el Código Procesal Penal, para que una vez que un hombre te pone una mano encima quede inmediatamente preso”, contó María Fernanda Alvárez, de 51 años.

Su posición es similar a la que comentan otras mujeres que participan de la convocatoria de Ni Una Menos, manifestación que se replica en varias ciudades del interior. Unas cuatro mil personas se reunieron algunos minutos después de las 17 ante los tribunales porteños y algunos centenares más continuaron acercándose luego. Banderas de grupos de izquierda y referentes sociales de organizaciones feministas ganaron los primeros lugares, pero detrás de esos estandartes partidarios miles de mujeres buscaron con su presencia espontánea marcar una línea contra la violencia machista.

“Me parece una aberración lo que sucede, no puede ser que gente maltratadora, asesinos y violadores pasen de una ciudad a otra como en el caso de Úrsula. Tiene que darse un cambio en todas las instituciones, especialmente en la tarea judicial y policial”, comentó Blanca, una mujer de 57 años.

Daiana, una joven que llegó desde Merlo como parte de uno de los grupos que se organizan para defender los derechos de las mujeres agregó: “Somos las voces de las chicas que ya no están. Es impresionante que cada 23 horas muera una mujer asesinada, reclamamos justicia y una reforma judicial y policial con perspectiva de género”.

También desde el conurbano se acercó Valentina Barroso, de 21 años: “El femicidio de Úrsula no es un caso aislado, Nos pasa constantemente. La injusticia no nos ayuda, porque persiste la violencia machista. No queremos que haya ninguna otra Úrsula”. Cerca de ella, Helena López, de 40 años, señaló: “Reclamamos por todos los femicidios. Queremos una reforma judicial y esta marcha demuestra que la sociedad está movilizada por la injusticia social”. Ambas se ubicaron bajo un cartel que emitía uno de los mensajes de la marcha: “El Estado está ausente. Las pibas, presentes”.

Patricia Nasutti, la madre de Úrsula, se acercó a la convocatoria de Ni Una Menos luego de reunirse en la Casa Rosada con el presidente Alberto Fernández LA NACION

A la manifestación se acercó la madre de Úrsula luego de participar en la Casa Rosada de una reunión con el presidente Alberto Fernández. “Fuimos muy bien escuchados. Hicimos el pedido que como mamá y como papá necesitamos ser escuchados para que la justicia cambie y para que no haya mas otra Úrsula”, expresó Patricia Nasutti y comentó una promesa realizada por el mandatario: “Dentro de dos semanas el Presidente va a ir a mi humilde casa”.

Canela estaba conmovida como tantas otras que participan de la convocatoria. “Estas marchas hacen que me recorra algo por todo el cuerpo. Las denuncias por violencia de género parecen no servir, porque aún así nos están matando y ni la policía ni las instituciones hacen algo”, dijo.

“Estamos acá indignadas. Otra vez tenemos que manifestarnos porque cada 23 horas hay un femicidio. Pedimos cárcel para los violentos”, señaló Marina Hidalgo, de la organización feminista Las Rojas.

“Justicia por Úrsula. El Estado es responsable”. “Basta de Justicia Patriarcal”. “Basta de represión policial”. Bajo esas consignas el colectivo Ni Una Menos marchó esta tarde también por las calles de la ciudad de La Plata.

“La burocracia del Estado no toma en serio el riesgo denunciado una y otra vez a la hora de evaluar la peligrosidad del agresor si ya ha tenido otros episodios de violencia”, señalaron las organizadoras de la manifestación que se concentró frente a los tribunales platenses. Esas marchas se repitieron en Rosario, Córdoba y otras ciudades del interior.

