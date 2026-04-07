Masacre en San Cristóbal: allanaron la casa del segundo detenido y no descartan que haya más implicados

SANTA FE.- En otro avance de la investigación para esclarecer la masacre de San Cristóbal, como se conoce el ataque a balazos en una escuela donde murió un adolescente de 13 años y otros ocho estudiantes terminaron heridos, fueron allanadas dos propiedades vinculadas al segundo sospechoso detenido ayer por la policía provincial.

Según informaron fuentes de la investigación, el análisis del teléfono celular del autor del mortal tiroteo, Gino C., fue clave para detener al segundo sospechoso, un adolescente de 16 años −punible, a diferencia del homicida, que ya fue declarado inimputable por su edad− que habría conocido con anterioridad detalles del plan criminal, y refuerza la hipótesis de que habría más implicados.

“No se descartan nuevas aprehensiones de jóvenes vinculados con al autor del tiroteo”, adelantó un detective policial.

Al respecto, Néstor Oroño, abogado que defiende a Gino C., confirmó que el teléfono celular del adolescente, que tiene 15 años, fue finalmente peritado por especialistas, al igual que parte del material secuestrado en dos allanamientos previos: uno realizado a mitad de la semana pasada y otro durante el fin de semana largo de Semana Santa.

“ Estamos ante una situación que trasciende las fronteras de la provincia de Santa Fe ”, afirmó ayer la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, Virginia Coudannes.

El segundo sospechoso fue arrestado ayer en la ruta 11, cerca de la localidad de Nelson, a unos 150 kilómetros de San Cristóbal. Fue aprehendido cuando viajaba en un auto acompañado por sus padres.

Los peritajes fueron hechos por especialistas del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina (PFA) a pedido de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Carina Gerbaldo, que encabeza la compleja investigación por el ataque armado en la Escuela Normal N° 40, establecimiento que sigue cerrado por disposición judicial.

Según los investigadores, la presencia e intervención de una fuerza federal especializada le otorga al caso una dimensión distinta y abre la posibilidad de que existan ramificaciones que excedan el ámbito local e incluso nacional.

Dicha posibilidad también fue admitida por Rolando Galfrascoli, director provincial de Investigación Criminal. “No se descartan más involucrados. Se trabaja seriamente desde el Ministerio Público de la Acusación y la Policía Federal Argentina para determinar hasta el último eslabón de participación o de compromiso con el hecho”, dijo el funcionario en declaraciones al medio Aire de Santa Fe.

Pruebas

Sobre los operativos hechos esta madrugada, Galfrascoli afirmó: “El material secuestrado será puesto a disposición para fundar la imputación de cargos. [El segundo detenido] es un menor punible. Nosotros creemos que se estaba yendo de San Cristóbal, asumiendo la responsabilidad de cosas que había hecho ”, especuló el funcionario provincial.

En tanto, todo parece indicar que la detención del segundo sospechoso y el secuestro de su celular y los allanamientos en su casa refuerzan la hipótesis de los investigadores respecto de que habría habido entre algunos amigos muy cercanos al agresor un conocimiento previo de las acciones que protagonizó Gino C. en la Escuela Normal N°40.

El agresor usó una escopeta calibre 12/70 que tomó de un ropero de la casa de su abuelo materno. En el ataque murió Ian Cabrera, de 13 años. Otros ocho estudiantes resultaron heridos, dos de ellos, de gravedad.