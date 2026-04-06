Investigan si los dos detenidos por la masacre en la escuela forman parte de una “red internacional”

ROSARIO.- Lo que se intuía tras la audiencia imputativa del viernes, en la que Gino C. fue declarado inimputable por su edad después de que lo anoticiaran de los cargos que le cabían por haber disparado a mansalva en la Escuela Normal N°40 de San Cristóbal y asesinado a Ian Cabrera, de 13 años, y herido de gravedad a otros dos compañeros, comenzó a confirmarse tras la detención de otro adolescente −este, de 16 años y, por lo tanto, menor punible− como presunto encubridor y conocedor de la planificación de la masacre.

El gobierno que encabeza Maximiliano Pullaro admitió que se investiga “una red internacional” detrás del plan criminal. “ Estamos ante una situación que trasciende las fronteras de la provincia de Santa Fe ”, afirmó la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, Virginia Coudannes, quien agregó que eso hace que la investigación sea “más compleja” y requiera del trabajo articulado entre la Policía de Santa Fe, las fuerzas federales y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El arma y los cartuchos con los que un adolescente entró a la escuela y empezó a los tiros

En ese sentido, un adolescente fue detenido hoy en la ruta 11, cerca de la localidad de Nelson, a unos 150 kilómetros de San Cristóbal. Fue aprehendido cuando viajaba en un auto acompañado de sus padres.

La sospecha es que el chico, que es amigo de Gino C., conocía los planes que el agresor tenía para irrumpir en la Escuela Normal N°40 Mariano Moreno y disparar.

Gino C. mató el lunes de la semana pasada, en el patio de la escuela, a Ian Cabrera, de 13 años, y provocó heridas en otros ocho estudiantes, dos de los cuales están internados.

La investigación se centra en que Gino C. y otros adolescentes de la zona participaban en un grupo de True Crime Comunity y, a través de distintas plataformas, como Discord, mantenían comunicación sobre lo que el agresor concretó en la escuela.

“En el marco del tiroteo ocurrido en San Cristóbal, la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe detuvo a un adolescente en la ruta nacional 11, a la altura de la localidad de Nelson. El sospechoso tenía vínculo con Gino C., el agresor del hecho ocurrido en la escuela Mariano Moreno, y quedó aprehendido bajo la figura de encubrimiento, dado que la investigación indica que habría tenido conocimiento previo del ataque”, dijeron fuentes del Gobierno de Santa Fe.

En una conferencia de prensa, el director provincial de Investigaciones Criminales de Santa Fe, Rolando Galfrascoli, dio detalles del operativo que terminó con la detención del sospechoso apresado y acusado de encubrir el ataque. El funcionario provincial explicó que de la investigación participó el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina (PFA).

Sobre el sospechoso, Galfrascoli solo dijo que se trataba de un menor de edad punible. En ese contexto, detalló que la detención se produjo “tras 24 horas de vigilancia y seguimiento en las rutas 11 y 4”. Finalmente, el director provincial subrayó “el profesionalismo de la Policía de Investigaciones y de la Guardia Provincial” en el procedimiento de aprehensión, que se llevó adelante “de manera limpia y eficaz”, según aseveró.

No trascendieron aún más detalles de las probanzas e indicios que condujeron a la detención del nuevo adolescente en relación con el mortal tiroteo en la escuela de San Cristóbal. Pero se deriva directamente del análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados en la casa de Gino C. a mediados de la semana pasada.

El contenido de los medios electrónicos reveló que el adolescente era usuario de Discord, una plataforma en la que se comparten mensajes de chat organizados por áreas temáticas. Una de esas comunidades tenía una particularidad: eran seguidores de la temática de los tiroteos en las escuelas y tenían como “modelo” a los dos estudiantes que en 1999 desataron la masacre en una escuela de Columbine, Colorado.

Esa comunidad no se restringía a la participación de chicos de San Cristóbal: estaba integrada por usuarios de Santa Fe, de otras provincias e, incluso, del extranjero. De allí que la secretaria Coudannes haya mencionado la pista de la “red internacional”.

La preocupación es que los últimos acontecimientos le den más verosimilitud a las amenazas que se conocieron a menos de 48 horas de ocurrida la masacre en la Escuela Normal N°40, mensajes en los que había chicos que convocaban a otros a poner en marcha el “plan B” luego de que el ataque del “chino” −así llamaron a Gino C.−, caracterizado como el “plan A”, no hubiese tenido el resultado que esperaban.

Este domingo fue detenido en Sunchales un adolescente de 16 años acusado de ser el autor de amenazas que circularon en redes sociales y que advertían sobre posibles tiroteos en escuelas de esa ciudad, en Rafaela y en otras localidades de la región.

Tras ese operativo se supo que esas amenazas ocurrieron justo después de que el 31 de marzo −un día después del ataque en San Cristóbal− al menos tres alumnos ingresaron armados a la Escuela Técnico Profesional Nº279 “Teniente Benjamín Matienzo”.

Llevaban escondidas en sus mochilas un cuchillo táctico (tipo Rambo), una hoja de cuchillo de unos 15 cm y un hacha chica de mano.