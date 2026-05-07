Mataron a una mujer que defendió a su hija de un ataque sexual en Los Polvorines

Una mujer de 52 años fue asesinada a puñaladas en su casa, situada en la localidad bonaerense de Los Polvorines, cuando defendió a su hija de 9 años, que era víctima de un ataque sexual. Por ese homicidio es buscado un joven de 25 años, vecino de la víctima, que fue identificado como el autor de la mortal agresión y del abuso sufrido por la menor.

El sangriento episodio ocurrió en una vivienda situada en Velázquez al 4100, donde personal de la policía bonaerense encontró el cuerpo de la mujer, identificada como Yolanda Raquel Cáceres.

Los uniformados habían llegado a esa casa luego del llamado de vecinos al 911, línea de emergencia en la que fue reportada una pelea dentro del hogar de Cáceres.

la víctima sufrió golpes en el rostro y varias puñaladas en el cuerpo, que provocaron su muerte, de acuerdo con fuentes vinculadas con la investigación del caso registrado en el partido de Malvinas Argentinas.

La menor, víctima del abuso sexual y testigo del asesinato de su madre, señaló como responsable del ataque a ese joven de 25 años, que habría sido identificado como Esteban Amarilla. Vecinos habrían confirmado esa versión que apunta a la responsabilidad del sospechoso que vive cerca de la escena del crimen.

La hipótesis del caso es que ese joven ingresó en la vivienda de las víctimas con intenciones de robo, fue sorprendido por la menor y que en esas circunstancias el hurto derivó en un ataque sexual y la reacción de la madre de la niña de 9 años, que fue asesinada al interponerse entre su hija y el agresor. El sospechoso es buscado por la policía.