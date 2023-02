“Me decían que me iban a matar”: la pareja acusada falsamente de haber abusado de su beba contó su calvario en la cárcel

escuchar

Gabriel Barrientos y Layla Melani Rivero, los padres de la niña de 21 días fallecida en La Matanza, hablaron sobre la tragedia que vivieron cuando los acusaron falsamente de haber abusado de su hija.

Ambos estuvieron presos durante cinco días, hasta que se reveló en la autopsia que no se hallaron lesiones que pudieran inferir una muerte traumática o indicativas de un presunto abuso sexual, tal como esgrimieron las autoridades del hospital Balestrini.

“Me dijeron que falleció mi nena yo estando preso... que estaba en un quilombo, que mi hija había fallecido y no me dieron el diagnóstico. Quebré en llanto, me quería morir”, contó Barrientos en Radio Con Vos.

Al mismo tiempo, dijo que comenzó a sospechar de la situación cuando percibió que lo trataban como un abusador: “Me dijeron ‘a este hay que cortarle el ...’ y ahí sospeché que pasaba algo”.

Barrientos contó que fueron maltratados física, verbal y psicológicamente. “La policía no me daba agua, me decía que no me lo merecía. Estuve dos días sin tomar agua”, dijo.

Layla Melani Rivero, la madre, señaló que cuando los llevaron a la comisaría no les dijeron por qué era. “A los cinco minutos nos separaron, a él lo dejaron en el calabozo y a mí me llevaron a una oficina. Ahí una femenina me dice que era porque mi beba fue abusada”.

Rivero contó que los oficiales de la comisaría querían que denunciara a su pareja. “Me decían que él me iba a embarrar a mí, iba a salir y yo me iba a quedar adentro”, dijo.

“Las policías me decían que las presas me iban a matar“, contó Layla, y dijo que la golpearon entre 20 reclusas. “Es lo peor que me pasó en la vida, ensuciaron nuestro nombre. Me da miedo salir a la calle porque no se como reaccionará la gente”.

“No pudimos despedirnos de nuestra beba. No pudimos darle un último beso”, concluyeron acongojados Gabriel Barrientos y Layla Melani Rivero.

