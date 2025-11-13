“Me dijo que tenía que morir”: brutal ataque de viudos negros a un psicólogo en Palermo tras un match en una app

“Me dijo que tenía que morir”, recordó Alfredo, un psicólogo de 38 años que fue atacado en su departamento del barrio porteño de Palermo por tres viudos negros . El encuentro había comenzado como una cena pactada por redes sociales y terminó con dos puñaladas, golpes y el robo de sus ahorros y pertenencias.

De acuerdo con el parte oficial, la Policía de la Ciudad intervino alrededor de las 4.30 del sábado pasado, tras un llamado que alertó sobre un robo en el que un hombre resultó herido. El SAME trasladó a la víctima al Hospital Rivadavia, donde fue asistida por heridas punzantes en el antebrazo izquierdo y en las piernas, sin riesgo de vida.

A las 22.27 ingresa la víctima con uno de los viudos negro

El psicólogo relató que había conocido a uno de los agresores por redes sociales y que habían mantenido contacto durante un mes y medio. “Tuvimos una cita en un bar, no surgió algo romántico y pensamos en construir una amistad”, explicó. El viernes 7, el joven le propuso cenar en su casa. “Me dijo que estaba cansado y que la idea era cortar temprano”, agregó.

Las cámaras del edificio registraron el ingreso del profesional junto al joven a las 22.27. Según el testimonio, durante la noche el visitante colocó una sustancia en la bebida y, cuando la víctima despertó estaba atada, ya eran tres las personas dentro de su casa y comenzaron a agredirlo. “Me maniataron con los cordones de mis zapatillas. Me golpearon la cabeza y uno de ellos levantó el cuchillo apuntando a mi abdomen”, señaló.

A las 2.42 ingresan los otros dos viudos negro

A las 2.42, el primer joven salió del departamento y permitió el ingreso de dos cómplices. En la última toma, a las 3.48, los tres se retiraron con la cabeza gacha, conscientes de la cámara. El psicólogo indicó que los atacantes se llevaron US$7000, $500.000, ropa, una computadora y dos teléfonos, entre ellos un iPhone 17 Pro Max recién comprado.

En mensajes enviados a LA NACION, la víctima detalló que sufrió “dos puñaladas profundas, una en el brazo izquierdo y la segunda en el muslo”, y que la segunda herida ocurrió cuando el agresor “levantó el cuchillo a una altura considerable apuntando a mi abdomen y por suerte pude girar el cuerpo” . También señaló que los delincuentes “dejaron el departamento hecho un lío” y que el edificio cuenta con cámaras de seguridad que registraron los movimientos.

A las 3.48 se retiran los tres jóvenes con los objetos robados

“Esto sucedió en Palermo, a la altura de Fray Justo Santamaría de Oro y Paraguay. Tengo videos de los delincuentes y quiero que se difundan”, escribió en otro mensaje. Según su relato, los atacantes se llevaron además ropa y zapatillas, y actuaron con violencia mientras buscaban dinero y objetos de valor. “Me pidieron plata y dólares”, afirmó.

“Me apuñalaron en las piernas, encontraron un cofre con los ahorros de toda mi vida mientras me desangraba desnudo en mi cama”, describió. También afirmó que no recibió estudios complementarios en el hospital y que desconoce con qué sustancia lo doparon. “El SAME y la policía llegaron rápido, al igual que la científica, que fue muy empática”, concluyó.

La investigación continúa para identificar a los responsables, que actuaron con violencia y se llevaron objetos de alto valor económico.