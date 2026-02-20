Mendoza: dos presos se fugaron y murió el jefe de la Alcaidía en el operativo para recapturarlos

Dos presos se fugaron este jueves de una Alcaidía de Alojamiento Transitorio en Tunuyán, Mendoza, mientras aguardaban para ser trasladados a una prisión. En el operativo para rescatarlos, falleció el jefe de la dependencia, quien sufrió una descompensación.

Los detenidos, identificados como Enrique Acosta Vega y Víctor Bravo Morón, se escaparon alrededor de las 11 de la mañana cuando iba a ser trasladados a la prisión de San Felipe en la ciudad de Mendoza.

Enrique Acosta Vega, fugado de la Alcaidía de Tunuyán.

Como consecuencia, el jefe de servicio penitenciario, identificado como Pablo Rivero, de Valle de Uco sufrió una descompensación y fue trasladado por sus compañeros a la guardia del hospital Scaravelli, donde los médicos confirmaron que ya había fallecido.

Rivero tenía 43 años y llevaba 21 años de servicio en el sistema penitenciario provincial, según informó Los Andes.

Víctor Bravo Morón, fugado de la Alcaidía de Tunuyán.

Desde el Ministerio de Seguridad se activó un operativo de búsqueda y los dos presos fugados son buscados intensamente por distintas zonas del Valle de Uco.

Según el informe oficial, los delincuentes fueron vistos alrededor de las 11 en las inmediaciones de calle 25 de Noviembre y Melchor Villanueva, en Tunuyán.

En ese contexto, el jefe de la Alcaldía, acompañado por personal del turno, inició la persecución de los evadidos. Durante el trayecto, el penitenciario sufrió una descompensación que motivó su traslado de urgencia a un centro asistencial cercano.

Ante la fuga, se dispuso un operativo cerrojo con múltiples movilidades policiales y rastrillajes en zonas estratégicas, en contacto permanente con el Centro Estratégico de Operaciones, a cargo de la coordinación.

Ambos internos habían sido trasladados a la alcaidía para asistir a audiencias judiciales y, mientras esperaban su reintegro al penal, habrían aprovechado la situación para darse a la fuga.

La Alcaldía de Alojamiento Transitorio de Tunuyán.

Enrique Acosta Vega, de 34 años, estaba alojado por el delito de Homicidio Simple en grado de tentativa, y cuenta con antecedentes por homicidio simple, lesiones leves y dolosas en riña, amenazas simples y daños simples en concurso real, amenazas simples en contexto de violencia de género, robo simple y homicidio simple en grado de tentativa.

Mientras que, Víctor Bravo Morón, se encuentra acusado de robo agravado por uso de arma y en su historial cuenta con delitos de homicidio agravado por el uso de arma y hechos vinculados a violencia de género.

La alcaidía de Alojamiento Transitoria de Tunuyán, tiene una capacidad de 52 plazas, distribuidas en 18 celdas, que se ubican en dos plantas y cuenta con 21 efectivos penitenciarios que cumplen funciones administrativas y de seguridad.