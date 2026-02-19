Noche de terror en la ruta: nueve camiones volcados por vientos extremos en la autopista Rosario-Córdoba

Nueve camiones volcaron ayer por la noche en la Ruta Nacional 9 en el tramo de autopista que conecta Rosario con la ciudad de Córdoba. Según las primeras versiones, el incidente vial fue consecuencia de una tormenta con fuertes ráfagas de viento que azotó el sur de la provincia de Santa Fe.

El siniestro ocurrió a las 22:30 a la altura del kilómetro 389, cerca del límite provincial con Córdoba, entre Armstrong y Tortugas, localidades donde también se reportaron fuertes vientos que provocaron la voladura de techos de casas.

Nueve camiones volcados como consecuencia de los fuertes vientos y la lluvia que cayó en Santa Fe

Los camiones involucrados en el incidente vial se dirigían en la autopista en la mano que va sentido a Córdoba cuando los alcanzó la tormenta que les hizo perder el control. Además de los vehículos de carga, se reportaron los vuelcos de una camioneta Renault Master de color blanca, que se dirigía en la misma dirección, y de un automóvil con dirección a Rosario.

Los conductores accidentados debieron permanecer dentro de los vehículos a la espera de asistencia a causa de un granizo que se desató durante la noche.

Arribó al lugar personal policial, de bomberos y del 107. También efectivos de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV). Una vez que fueron atendidos y se constató que no hubo heridos graves como resultado del incidente, solo heridos leves.

La ruta permaneció cortada hasta la madrugada, cuando se habilitó únicamente el carril en sentido a Rosario.

El carril en dirección a Córdoba, donde se reportó gran parte de los vuelcos de camiones, permanece clausurado, al tiempo que las grúas se encuentran removiendo los camiones. La lluvia, que comenzó la noche anterior y continuó durante la madrugada, dificultó las tareas de remoción de los vehículos.

#Actualizamos

AU ROS-COR



Corte total entre Armstrong y Tortugas sentido hacia Córdoba por vuelco de camiones.

👉 Se realizan desvíos en RP 15.



▶️ Respetar las indicaciones.

▶️ Prever demoras. https://t.co/rJMTheyahC — Agencia Provincial de Seguridad Vial (@RedSegVial) February 19, 2026

La guardia provincial y los cuerpos de bomberos de las localidades se encuentran trabajando en el desvío del tránsito hacia la Ruta Provincial 15.

Noticia en desarrollo.