Así descargaban neumáticos para hacer un piquete en Moreno

Uno de los cortes más violentos por el paro general ocurrió en el Acceso Oeste, a la altura del cruce con la ruta 23, en Moreno. Allí, durante dos horas, poco más de 200 manifestantes interrumpieron el libre tránsito en la mano de la avenida General Paz. Los protagonistas de la protesta invadieron la traza principal de la autopista e incendiaron neumáticos. La densa cortina de humo también dificultó la circulación de los automovilistas que se dirigían a Luján.

En las últimas horas, el Ministerio de Seguridad Nacional denunció a los manifestantes por entorpecimiento del transporte, atentado y resistencia a la autoridad, tentativa de lesiones y daño agravado. La presentación fue realizada ante el juzgado federal de Moreno y General Rodríguez.

Por la mañana, no pasó inadvertida la cantidad de neumáticos que los manifestantes usaron para cortar el tránsito y para colocar en la retaguardia de la columna, a los efectos de evitar un eventual desalojo por parte de los efectivos de las fuerzas federales, que demoraron 40 minutos en llegar hasta el lugar de los incidentes porque esa manifestación los tomó por sorpresa.

En un video grabado por un automovilista quedó expuesto que no se trató de un corte improvisado o espontáneo, como afirmaban los manifestantes sino que los neumáticos que prendieron fuego para interrumpir la circulación fueron llevados al lugar con un camión volcador que los descargó en la colectora Norte del Acceso Oeste.

Piquete por el paro general en Moreno

Justo en ese momento llegaron al lugar tres móviles de la Patrulla Urbana de Moreno. “Los móviles estaban haciendo prevención en la zona, como se hace ante cualquier incidencia. Estaban en una calle lateral, llegaron al lugar ante el aviso de que se produjo el corte”, indicaron fuentes de la Municipalidad de Moreno.

Desde el Municipio que comanda Mariel Fernández negaron cualquier vínculo o apoyo a los manifestantes y agregaron: “De ninguna manera la patrulla urbana escoltó a ese camión. Estaban recorriendo la zona previendo conflictos. De hecho, en la imagen se ve claramente que vienen de la calle que corta [perpendicular], no escoltando al camión”, como sugirieron algunos testigos.

El corte comenzó aproximadamente a las 9.45 y se extendió durante casi dos horas. Al principio, cuando el periodista de LN+ asignado a la cobertura informativa de la manifestación consultó a diez integrantes de la columna que interrumpían el tránsito si pertenecían a alguna organización, ninguno respondió, aunque expresaron que eran “vecinos autoconvocados de distintos barrios de Moreno que querían mostrar su descontento con la sanción de la ley de reforma laboral”.

En ese momento llegó al lugar un oficial de la Gendarmería que intentó dialogar con algún referente. Pero nadie se acercó. El uniformado fue el primer integrante de la fuerza de seguridad federal en llegar al lugar. Mientras, dos efectivos de la policía bonaerense contemplaban la situación sin intervenir.

El oficial de la Gendarmería pasó el informe de la situación y 40 minutos más tarde llegaron al lugar veinte vehículos del Escuadrón Móvil con base en Campo de Mayo.

Al ver llegar a los uniformados, uno de los manifestantes, que se identificó como Pablo, dijo que estaban agrupados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular en Moreno, e impartió la orden de abandonar la traza de la autopista.

Sin embargo, al llegar a la colectora un grupo de manifestantes desobedeció la orden y agredió a golpes a una columna de Infantería de la Gendarmería. En simultáneo, otro grupo de efectivos, con el apoyo de un carro hidrante, recuperó el control de la autopista y apagó el fuego de los neumáticos encendidos.

Los incidentes continuaron durante 45 minutos más en las adyacencias de la colectora, donde los manifestantes intentaron, de manera infructuosa, volver a cortar la autopista. No hubo detenidos, pero quedó la imagen del camión volcador que descargaba los neumáticos como clara demostración que no se trató de un hecho espontáneo, sino que tuvo una estructura y planificación detrás.