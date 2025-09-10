Mendoza: una alumna de 14 años entró armada a su colegio y disparó al menos dos veces
El hecho se dearrolla en el establecimiento educativo Marcelino Blanco de la ciudad de La Paz; no se reportan heridos
- 3 minutos de lectura'
Un violento hecho se desarrolla desde la mañana de este miércoles en la provincia de Mendoza luego de que una adolescente de 14 años ingresara armada a su colegio y disparara por lo menos dos veces a las personas que se encontraban allí. Al momento no se registran heridos.
Según informaron los medios locales, la joven -que asiste a segundo año- ingresó con el arma a la escuela Marcelino Blanco de la ciudad de La Paz poco después de las 9.30 y, después de efectuar los disparos, se atrincheró.
Luego de dar intervención a personal policial y de Bomberos, se evacuó al resto de los alumnos y se dio paso al Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) para tratar de convencerla de que salga por sus propios medios. En tanto, Diario Uno indicó que la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, se encuentra supervisando el procedimiento en la escuela.
Versiones iniciales señalan que la adolescente es hija de un policía que se desempeña en San Luis, a 90 kilómetros de la ciudad en donde está ubicado el colegio, y a quien le habría quitado su arma reglamentaria para cometer el hecho.
En los videos, que se volvieron virales rápidamente en redes sociales, se pueden escuchar los tiros desde distintos ángulos. Testigos del hecho también registraron a la adolescente ingresar al colegio armada, mientras se oyen los gritos y el pánico del resto de los alumnos que se encontraban dentro del establecimiento educativo.
En un comunicado conjunto, los ministerios de Seguridad y Justicia, de Salud y de Educación, Cultura, Infancias y DGE solicitaron a los medios de comunicación, organizaciones y a la ciudadanía en general que se abstengan de concurrir a las inmediaciones de la escuela en el marco de “una situación donde debe primar la seguridad y el respecto al interés superior de la niña involucrada y su contexto”.
“Está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas. En este contexto, cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves. El principio precautorio nos obliga a extremar los cuidados. Es fundamental mantener un marco de respeto. Se agradece la responsabilidad y la colaboración para garantizar la seguridad del operativo”, dijo a LA NACION el ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Zalazar.
Noticia en desarrollo
