Escuela en Mendoza, en vivo: una alumna entró con un arma, disparó y se atrincheró
El hecho ocurrió en el establecimiento educativo Marcelino Blanco del Departamento de La Paz, a más de 100 km de la capital provincial; hasta el momento no se reportaron heridos; es hija de un policía; amplio operativo policial y de Bomberos en el lugar; la Justicia mendocina prohibió la difusión del nombre de la menor
Comunicado del Poder Judicial de Mendoza
“El Fuero de Familia del Poder Judicial de Mendoza, informa que se encuentra terminantemente prohibida, por orden judicial, la difusión y reproducción de imágenes, videos o cualquier otro dato que permita identificar a la adolescente involucrada (Expediente 10.966)“, se lee en el oficio.
La medida lleva la firma de la jueza de Paz con competencia en Familia Dra. Paula Maurano y comprende a todos los medios internacionales, nacionales y provinciales.
El Departamento de La Paz
Según datos del Gobierno de Mendoza publicados en marzo de 2017, el Departamento de La Paz tiene una población de 10.012 habitantes. La Paz es un importante centro comercial, de servicios y turístico de la zona, es reconocida por su producción de aceitunas y aceite de oliva.
Grupo de negociadores en el colegio
Dadas las circunstancias, un grupo de negociadores permanece dentro del colegio para contener a la adolescente, de 14 años, y convencerla de que deponga su actitud.
“¿Ahora tenés miedo?”
“¿Ahora tenés miedo?”. Esa habría sido la amenaza realizada por la menor atrincherada a una profesora de matemáticas, mientras le apuntaba, de acuerdo a una fuente del medio esteño Radio Regional, que se encuentra en el lugar, y que reproduce Diario Uno.
El pedido de la menor armada
Tras efectuar los disparos, la menor de 14 años se atrincheró. Las primeras versiones indican que la adolescente habría pedido a los gritos por una profesora de nombre Raquel y habría dicho que no se entregaría hasta que ella se presentara.
El intendente de La Paz confirmó que es familiar
Fernando Ubieta confirmó en declaraciones a Canal Siete, que reproduce el diario local Uno, que es familiar de la adolescente de 14 años, ya que es primo segundo de su padre, quien trabaja como policía en San Luis. De hecho, aseguró que su propio hijo este miércoles debía ir a la escuela Marcelino Blanco, pero en el turno tarde.
Contención y asistencia
Si bien no hay heridos, alumnos y docentes de la escuela afectado están siendo atendidos en el hospital de esta ciudad mendocina, recibiendo especialmente contención psicológica en el lugar.
Comunicado de las fuerzas de seguridad mendocinas
En un comunicado conjunto, los ministerios de Seguridad y Justicia, de Salud y de Educación, Cultura, Infancias y DGE solicitaron a los medios de comunicación, organizaciones y a la ciudadanía en general que se abstengan de concurrir a las inmediaciones de la escuela en el marco de “una situación donde debe primar la seguridad y el respeto al interés superior de la niña involucrada y su contexto”.
Juniors, un antecedente fatídico
El 28 de septiembre de 2004, Rafael Juniors Solich tenía 15 años. Era alumno de la Escuela Media Nº 2 Islas Malvinas, de Carmen de Patagones, establecimiento al que llevó la pistola reglamentaria de su padre, suboficial de la Prefectura.
Lleno de odio, abrió fuego contra sus compañeros. Mató a tres e hirió a cinco, pero dejó en todos un trauma que nunca cesará.
Habrían reducido a la menor
Según algunos trascendidos que intentan determinar las razones que pueden haber motivado a la adolescente a protagonizar este episodio aparece la posibilidad de que fuera víctima de bullying y que eso la haya impulsado a tomar el arma, dirigirse hacia la escuela y disparar. Algunas versiones sostienen que las fuerzas policiales lograron quitarle el arma a la menor.
El testimonio del hermano de un profesor
Freddy, el hermano de un docente de la escuela afectada y donde se desarrolla el hecho, señaló que se encuentra afuera del establecimiento y confirmó que “han podido sacar” a los docentes del lugar.
También comentó a LN+ que tiene otro hermano que es policía, pero que aún no se pudo comunicar para conocer más detalles de lo ocurrido.
Tiros desde distintos ángulos
Diversos videos que se viralizaron rápidamente permiten escuchar tiros desde distintos ángulos. Testigos del hecho también registraron a la adolescente ingresar al colegio armada, mientras se oyen los gritos y el pánico del resto de los alumnos que se encontraban dentro del establecimiento educativo.
Hija de un policía
La adolescente de 14 años es hija de un policía que se desempeña en San Luis, a 90 kilómetros de la ciudad en donde está ubicado el colegio, y a quien le habría quitado su arma reglamentaria.
La evacuación del establecimiento educativo
Luego de la intervención del personal policial y de Bomberos, se evacuó al resto de los alumnos y se dio paso al Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) para tratar de convencerla de que salga por sus propios medios.
En tanto, Diario Uno indicó que la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, se encuentra supervisando el procedimiento en la escuela.
Qué pasó en la escuela mendocina
Un violento hecho tuvo lugar durante la mañana de este miércoles en la provincia de Mendoza en la escuela Marcelino Blanco de la Departamento de La Paz poco después de las 9.30, cuando una adolescente de 14 años, que asiste a segundo año, ingresó armada y, después de efectuar los disparos, se atrincheró.
