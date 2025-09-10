Escuela en Mendoza, en vivo: una alumna entró con un arma, disparó y se atrincheró

“El Fuero de Familia del Poder Judicial de Mendoza, informa que se encuentra terminantemente prohibida, por orden judicial, la difusión y reproducción de imágenes, videos o cualquier otro dato que permita identificar a la adolescente involucrada (Expediente 10.966)“, se lee en el oficio.

La medida lleva la firma de la jueza de Paz con competencia en Familia Dra. Paula Maurano y comprende a todos los medios internacionales, nacionales y provinciales.