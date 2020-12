Menores. El debate por la ley penal juvenil divide la opinión de los expertos

El asesinato en Retiro abrió nuevamente el debate por la inimputabilidad de menores Fuente: Télam

En el barrio porteño de Retiro, el pasado martes, poco después de las 8, un adolescente de 15 años -que ya había sido detenido en cuatro robos anteriores- asesinó de un disparo en el cuello a Dimitri Amiryan para robarle una bicicleta. Ese homicidio reabrió el debate sobre la reforma del sistema penal juvenil.

Viviam Perrone, una de las referentes del Observatorio de Víctimas de Delitos, se expresó sobre el debate que se abrió nuevamente por el crimen en Retiro: "Cuando hablamos de privar de la libertad a un menor, debemos comprender que es para poder accionar mecanismos que lo ayuden a transformar su vida, y para que las familias de las víctimas puedan comenzar a vivir el duelo. Sin justicia no hay reparación. El sistema que tenemos hoy no sirve ni a los menores ni a las víctimas".

Y agregó: "Hay un menor de 15 años que se convirtió en un asesino. Esa es la realidad. Un delincuente puede robar y asesinar sin consecuencias más allá del dolor que deja en las familias de la víctima. Hay que dejar de lado toda ideología y tratar ya mismo este tema en el Congreso, porque hace veinte años que se habla sobre la punibilidad de los menores, pero no se da lugar al debate".

También la legisladora Carolina Píparo -víctima del delito- pidió una modificación de la ley penal juvenil: "Hace mucho que resalto la necesidad de debatir la baja de la imputabilidad y no importa si son 20, 100 o miles los menores que delinquen, porque hay que pensar cuál es el mensaje, ¿qué no pasa nada? ¿En qué lugar queda la víctima?".

Al igual que otros representantes de Juntos por el Cambio, el diputado Luis Petri apoyó la propuesta de bajar la edad de imputabilidad: "Hay que discutir también las penas y los establecimientos, que deben ser diferenciados a los de los adultos".

Síntomas de un problema

Por su parte, Alejandra Quinteiro, jueza de Cámara del Tribunal Oral de Menores Nº 2 de la ciudad de Buenos Aires, dijo que la Argentina debe cumplir con los tratados y estándares internacionales y que sería contraproducente bajar la edad de imputabilidad. "Mi opinión es que no hay que bajar la edad de punibilidad. Tenemos que lograr una ley federal, buscar otros mecanismos o alternativas para los chicos que delinquen. El Poder Ejecutivo debe brindar políticas públicas de prevención. El chico que mató por una bicicleta en Retiro fue detenido varias veces antes, esto quiere decir que pedía un tratamiento a gritos".

Esa jueza destacó que "los adolescentes responden de forma positiva ante otras herramientas" diferentes al encarcelamiento. Y agregó: "La práctica nos demuestra que las nuevas propuestas restaurativas frenan la reincidencia".

Un menor de 15 años fue arrestado por el crimen del ciclista en Retiro

Por su parte, Mirta López González, exjueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y referente del área de políticas de niñez de la Asociación Pensamiento Penal, señaló: "La Argentina tiene históricamente una edad de punibilidad de 16 años hacia arriba, y modificar esto, desde el punto de vista jurídico, sería violentar el principio de no regresividad. Cada vez que hay un menor involucrado en un hecho violento, el Estado administrador toma el recurso de bajar la edad de punibilidad. Pero eso no soluciona nada porque el verdadero conflicto que atraviesan esos pibes es la desigualdad".

"El tema -agregó la exmagistrada- se puede encarar desde diferentes puntos de vista, jurídicos, y también analizando la necesidad de que existan políticas públicas para disminuir la desigualdad y los círculos de violencia donde los chicos están encerrados. El pronóstico de pena no disuade a nadie. Son otras las necesidades".

Iván González estuvo detenido entre los 16 y los 21 años; hoy trabaja como operador en el Programa de Justicia Restaurativa del municipio bonaerense de San Isidro, focalizado en la situación de los jóvenes en conflicto con la ley penal. "La sociedad quiere un castigo, condena a los jóvenes, pero en realidad hay que buscar una solución, alcanzarles herramientas para que encuentren la salida, guiarlos", dijo.

En esa línea, Silvina Maganas, una de las coordinadoras del equipo interdisciplinario del programa municipal de San Isidro que trabaja con adolescentes, aseguró: "Creo que seguir discutiendo sobre la punibilidad es hablar sobre el síntoma y no sobre la causa; los adolescentes involucrados en delitos de alta intensidad, en la mayoría de los casos, vieron vulnerados sus derechos previamente por parte de la sociedad entera. Eso no significa que no deban iniciar un proceso profundo de reconocimiento y reparación".

En agosto pasado había sido arrestados tres menores por el asesinato de un carnicero en La Boca

Según Rodrigo Pomares, especialista en niñez y referente de la Comisión Provincial por la Memoria, explicó: "Todo el esquema punitivo actual vinculado a niños y jóvenes no produjo mejoras en ningún indicador, sino que construye trayectorias de jóvenes que pasan por sistemas penales en un tránsito donde no hay garantías de derechos que les permitan enfrentar la vida, luego, de otra forma.

Para el abogado Karim Dib, secretario de Seguridad de Pergamino que se involucró en el programa para niños menores de 16 años llamado Justicia Juvenil y Prácticas Restaurativas, indicó: "La baja de edad no es una medida que solucione el problema. Personalmente, me gusta la idea de que exista una ley de menores que delegue en el juez la decisión de la edad de imputabilidad".

